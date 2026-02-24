Η σκανδιναβική πρωτεύουσα που επαναπροσδιορίζει τη βιώσιμη αστική ζωή δεν είναι άλλη από το Όσλο -και πλέον έχει έναν ακόμη τίτλο να προσθέσει στη λίστα της: την πιο πράσινη πόλη του κόσμου.

Σύμφωνα με νέα κατάταξη που παρουσιάστηκε από το Time Out, οι πόλεις αξιολογήθηκαν με βάση κρίσιμους δείκτες όπως η ποιότητα του αέρα, η έκταση των χώρων πρασίνου και -ίσως το σημαντικότερο- η πραγματική προσβασιμότητά τους για τους κατοίκους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν μια ευρύτερη τάση: η Ευρώπη εξακολουθεί να κυριαρχεί στον σχεδιασμό πόλεων που βάζουν τη φύση στο επίκεντρο της καθημερινότητας.

Μια πόλη σχεδιασμένη γύρω από τη φύση

Η έρευνα της Iglu Cruise, η οποία δημιούργησε τον Δείκτη Πράσινων Πόλεων, ανέδειξε το Όσλο στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας με συνολική βαθμολογία 77,3/100. Το εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα του αέρα, αλλά το γεγονός ότι περίπου το 95% των κατοίκων ζει σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από έναν χώρο πρασίνου, ένα ποσοστό που δύσκολα συναντάται σε άλλες μητροπόλεις.

Η επιτυχία αυτή του Όσλο, όμως, δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία χρόνια, το Όσλο υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα «μικρών πάρκων», μετατρέποντας παλιά πάρκινγκ και ανεκμετάλλευτους αστικούς χώρους σε πράσινες γειτονιές. Παράλληλα, η πόλη φιλοξενεί τον πρώτο «αυτοκινητόδρομο για μέλισσες» στον κόσμο, που δεν είναι άλλο από ένα δίκτυο φυτεύσεων που υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα μέσα στον αστικό ιστό.

Δάση και λίμνες σε κοντινή απόσταση

Και αν το αστικό πράσινο δεν είναι αρκετό, η φύση βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα. Το δάσος Oslomarka και η λίμνη Sognsvann, με μονοπάτια πεζοπορίας και χώρους αναψυχής, απέχουν μόλις 20 λεπτά με το μετρό από το κέντρο -μια καθημερινή πολυτέλεια που εξηγεί γιατί η ποιότητα ζωής εδώ κατατάσσεται σταθερά στις υψηλότερες παγκοσμίως.