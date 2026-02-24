Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον δρόμο του Κοντοκαλίου στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του corfutvnews, μηχανή που οδηγούσε 62χρονος εξετράπη της πορείας της.

Ο 62χρονος οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο 62χρονος ήταν γιατρός οφθαλμίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει τα εξής: «Βραδινές ώρες χθες 23 Φεβρουαρίου 2026, στην Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας (περιοχή Κοντόκαλι), δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 62χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο κράσπεδο και εν συνεχεία σε στύλο οδικής σήμανσης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας».