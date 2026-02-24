Κριτική σε όσους προσπαθούν εδώ και δυόμισι χρόνια να «αμφισβητήσουν τη δικαιοσύνη», με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη, άσκησε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε χαρακτηριστικά ότι «εδώ και 2,5 χρόνια ζούμε την προσπάθεια κάποιων να αμφισβητηθεί η δικαιοσύνη με συγκεκριμένες πολιτικές επιδιώξεις που φάνηκαν από μια πλευρά για να φτιαχτεί ένα κόμμα».

«Από τη μία είχαμε κόμματα που υπάρχουν και οργάνωσαν αυτή τη συνωμοσία για να την εκμεταλλεύονται πολιτικά – άλλωστε ο Βελόπουλος δεν είναι ο βασικός εφευρέτης της θεωρίας του ξυλολίου; – και από την άλλη είναι πολιτικές δυνάμεις ή δικηγόροι που έχουν στήσει χορό πολιτικής εκμετάλλευσης», συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης.

Και συνέχισε: «Η κυρία Καρυστιανού έχει κυκλοφορήσει ότι θέλει να φτιάξει ένα κόμμα. Αποδείχθηκε ότι όσοι της ασκούσαν κριτική ότι υπερβαίνει τα εσκαμμένα μπαίνοντας σε μια πολιτική διαμάχη, τελικά όλη αυτή η συνωμοσία που στήθηκε για την εκμετάλλευση του συναισθήματος του κόσμου σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας οδηγεί στη δημιουργία ενός κόμματος. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, δεν είσαι πια στο απυρόβλητο.»

«Η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται στα πεζοδρόμια και τις πλατείες και με ένα κλίμα συγκρουσιακό, η δικαιοσύνη αποδίδεται στον χώρο της δικαιοσύνης. Όλο αυτό με την απεργία πείνας γινόταν από την εκμετάλλευση ενός ανθρώπου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για να μην κλείσει η δικογραφία για Τέμπη. Όσο δεν θα έκλεινε η ανάκριση, δεν θα προσδιοριζόταν η δίκη και θα υπήρχε κοινωνική έκρηξη με πρώτους τους συγγενείς», τόνισε.

Ο υπουργός, αναφερόμενος στις εκταφές από συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη, επεσήμανε ότι «από την ώρα που διατάσσεται εκταφή η διαδικασία είναι η εξής: καλούνται όλοι οι συγγενείς να δηλώσουν ποιοι θέλουν εκταφή. Από τους 57 δήλωσαν οι 9. Στη συνέχεια οι 4 αποσύρθηκαν. Ποια είναι τα βήματα που ορίζει ο νόμος; Ορίζονται ιατροδικαστές-πραγματογνώμονες από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Οι 5 έχουν δικαίωμα να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία. Οι ιατροδικαστές ορίζουν τον τρόπο και τα εργαστήρια για τις εξετάσεις».

«Η παραγγελία της εισαγγελέως είναι να γίνουν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Εάν τα εργαστήρια τα ελληνικά που επιλεγούν διαπιστώσουν ότι κάποιες από τις εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα τότε ζητείται η συνδρομή των εργαστηρίων του εξωτερικού, εκείνων που είναι πιστοποιημένα διεθνώς», σημείωσε.