Ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου στα Περιβόλια στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων στο DayNight.gr, ένα όχημα το οποίο έτρεχε στην περιοχή, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δίκυκλα τα οποία ανήκουν σε γνωστό οβελιστήριο της περιοχής και στη συνέχεια καρφώθηκε σε μια κολόνα, ενώ σχεδόν διαλύθηκε και ένα μπεντένι που ήταν δίπλα στην κολόνα.

Η σύγκρουση ήταν δυνατή με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί αρκετές σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα την ώρα που χτύπησε τα δίκυκλα, μια πέτρα εξφενδονίστηκε στη τζαμαρία του οβελιστηρίου και προκάλεσε ζημιές.

Στον χώρο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι περισσότερο γνωστό σχετικά με την υγεία του οδηγού.