Σαφείς διευκρινίσεις για τη διαδικασία που ακολουθείται στις εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ενέργεια πραγματοποιείται αποκλειστικά στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας και υπό την πλήρη εποπτεία της Δικαιοσύνης. Όπως εξήγησε, όπου δεν είναι δυνατή η διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων σε ελληνικά εργαστήρια, αυτές θα πραγματοποιηθούν σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού που έχουν αποδεδειγμένα τη σχετική δυνατότητα.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 ο υπουργός ανέπτυξε αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο, την ώρα που συγγενείς θυμάτων που συμμετέχουν στη διαδικασία ζητούν η πραγματογνωμοσύνη να ανατεθεί σε εργαστήριο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις και στις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί, ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενη προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και υπονόμευσης της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Όλο αυτό στήνεται για μία ακόμη φορά από τους ίδιους πάλι. Στήνεται γιατί ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία, αλλά παρόλα αυτά διαστρεβλώνουν τα πράγματα προσπαθώντας πάλι να παραπλανήσουν τον κόσμο, διότι αυτός είναι ο στόχος τους και να υπονομεύσουν και τη θεσμική λειτουργία της δικαιοσύνης.

Όταν επιχειρήθηκε να εκβιαστεί η Δικαιοσύνη μέσα από μια απεργία πείνας, η οποία καθοδηγήθηκε, όπως θυμάστε, από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν το έκρυψε άλλωστε, εκεί ήταν, επιχειρήθηκε να εκβιαστεί η δικαιοσύνη για να ξανανοίξει η ανάκριση, η οποία φυσικά αν θα άνοιγε δεν θα έκλεινε ποτέ και ο σκοπός ήταν να μην κλείσει η ανάκριση για να μπορέσουν αυτοί να εκμεταλλεύονται το υλικό της δικογραφίας με ψευδή τρόπο, να συνεχίζουν να πολιτικολογούν και να εκμεταλλεύονται πολιτικά την τραγωδία των Τεμπών και βεβαίως να μην μπορεί να οριστεί η δίκη. Και αν δεν μπορούσε να οριστεί η δίκη, είναι προφανές ότι θα είχαμε εξέγερση κοινωνική διότι δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ξεκινήσει η δίκη. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Ο σκοπός αυτός του εκβιασμού απέτυχε».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι η Δικαιοσύνη προχώρησε με τρόπο που διασφαλίζει τη θεσμική τάξη, επιτρέποντας την εξέλιξη της διαδικασίας των εκταφών για όσους συγγενείς το αιτήθηκαν, χωρίς να θιγεί η ανάκριση. Όπως σημείωσε, από τα 57 θύματα μόνο πέντε οικογένειες συμμετέχουν στη διαδικασία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ακόμη και ένα αίτημα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από τη Δικαιοσύνη.

Ειδική αναφορά έκανε στην παραγγελία της Εισαγγελέως Λάρισας, η οποία, όπως είπε, προβλέπει τη διενέργεια όλων των απαραίτητων βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων, είτε ζητηθούν είτε επιβάλλονται από τον νόμο. Παράλληλα, εξήγησε αναλυτικά ότι οι ιατροδικαστές πραγματογνώμονες διορίζονται από τις δικαστικές αρχές, συνεργάζονται με τις αστυνομικές υπηρεσίες και εποπτεύουν ολόκληρη τη διαδικασία, ενώ οι οικογένειες έχουν δικαίωμα να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο με πλήρη συμμετοχή και δυνατότητα κατάθεσης απόψεων.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι την επιλογή των εργαστηρίων κάνουν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες και υπογράμμισε τη διαχρονική συμβολή των ελληνικών εργαστηρίων στην εξιχνίαση εγκλημάτων, σημειώνοντας ωστόσο πως, εφόσον βεβαιωθεί ότι συγκεκριμένες εξετάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στη χώρα, τότε η διαδικασία προβλέπει έρευνα για πιστοποιημένα εργαστήρια στο εξωτερικό.

Όπως ανέφερε:

«Όταν λοιπόν βεβαιωθούν ότι κάποια εργαστήρια στον κόσμο έχουν πιστοποίηση για να μπορούν να διενεργήσουν αυτές τις εξετάσεις, τότε είναι προφανές ότι η διαδικασία πάλι οργανώνεται μέσω της δικαστικής οργάνωσης, επαναλαμβάνω ιατροδικαστών, τεχνικών συμβούλων κτλ, ώστε τα δείγματα να οδηγηθούν στα εργαστήρια αυτά».

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι αιτήματα για παράδοση του υλικού σε ιδιώτες χωρίς δικαστικές εγγυήσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από κανένα έννομο σύστημα, σημειώνοντας:

«Άρα, δηλαδή εδώ η ελληνική νομοθεσία προβλέπει απολύτως τον τρόπο που οργανώνεται μία τέτοια διαδικασία. Επομένως, όσοι τώρα λένε ότι ξέρεις, δώσ’ τα σε μένα να τα πάω όπου θέλω να σας φέρω ό,τι αποτελέσματα θέλω, αυτά δεν μπορούν να γίνουν δεκτά από το δικαιικό μας σύστημα και το δικαιικό σύστημα καμίας χώρας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπήρξε αίτημα από οικογένειες να αναλάβουν μόνες τους τη διαδικασία, χωρίς εμπλοκή της ελληνικής Δικαιοσύνης, ανέφερε ότι πράγματι υπήρξε, αλλά απορρίφθηκε από τον εισαγγελέα και το Συμβούλιο Δικαστών Λάρισας, χαρακτηρίζοντάς το ουσιαστικά αδιανόητο.

Επανέλαβε δε ότι οι πέντε οικογένειες που αιτούνται τη διαδικασία γνωρίζουν πλήρως το θεσμικό πλαίσιο, αναφερόμενος και στον κ. Μαντζουράνη, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν αποδείχθηκε πως σχετικοί ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονταν στην αλήθεια.

Συνοψίζοντας, ο υπουργός ανέφερε ότι μέσα από τη δικαστική και επιστημονική διερεύνηση θα προκύψουν τα πιστοποιημένα ευρωπαϊκά εργαστήρια και μέσω της ίδιας οργανωμένης διαδικασίας, τα δείγματα θα αποσταλούν εκεί.

Τέλος, ενόψει των συλλαλητηρίων του Σαββάτου, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η λύτρωση μιας τόσο μεγάλης εθνικής τραγωδίας για μια οργανωμένη κοινωνία περνά μέσα από τη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας ότι η δίκη έχει ήδη οριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου, παρά τι, όπως είπε, επίμονες προσπάθειες να καθυστερήσει.

Όπως ανέφερε καταληκτικά, η Πολιτεία προχώρησε σε έκτακτη νομοθεσία για να διευκολυνθεί η ανάκριση, επιτάχυνε τις διαδικασίες και ολοκλήρωσε μια υποδειγματική έρευνα σε χρόνο-ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τονίζοντας ότι η διαδικασία των εκταφών δεν πρόκειται να επηρεάσει την έναρξη της δίκης. «Καθόλου. Διότι αυτό επιχείρησαν να κάνουν. Η δικαιοσύνη το απέκρουσε αυτό, είναι μια διαδικασία που θα εξελιχθεί αυτόνομα» δήλωσε χαρακτηριστικά.