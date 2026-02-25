Σοκαριστικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως οι νεοδημοσιευμένες φωτογραφίες από το διαμέρισμα του Τζέφρι Έπστιν στο Παρίσι, οι οποίες αποτυπώνουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το εσωτερικό της πολυτελούς κατοικίας του στην Avenue Foch. Οι εικόνες, που δημοσιεύθηκαν από τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, παρουσιάζουν τραπέζι μασάζ, σεξουαλικά βοηθήματα και τοίχους καλυμμένους με φωτογραφίες γυμνών γυναικών, ενώ σε μία από αυτές εμφανίζεται ο νεκρός παιδόφιλος να κείτεται δίπλα σε δύο τόπλες γυναίκες.

Οι ενοχλητικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν το 18 δωματίων διαμέρισμα-κρησφύγετο του έκπτωτου δισεκατομμυριούχου χρηματιστή στην Avenue Foch, το οποίο περιλαμβάνει έναν ανατριχιαστικά φωτισμένο θάλαμο μασάζ με κόκκινους τοίχους. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς του Παρισιού, ο συγκεκριμένος χώρος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη αποτρόπαιων σεξουαλικών εγκλημάτων. Σε μία από τις εικόνες διακρίνεται σκοτεινό δωμάτιο όπου συρτάρι περιείχε δύο μεγάλους δονητές τύπου «wand».

Inside the Paris apartment showing Epstein's

"massage room" pic.twitter.com/2QW1yZU3Q0 — Robin22 (@Quaneeri22) February 25, 2026

Το μέσο δημοσιοποίησε επίσης φωτογραφίες που είχαν ληφθεί από την τοπική αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας του 2019 για βιασμούς που φέρονται να διαπράχθηκαν εντός του πολυτελούς διαμερίσματος από τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, Γάλλο ατζέντη μοντέλων και επί χρόνια φίλο του Τζέφρι Έπστιν. Ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Παρισιού, ενώ ανέμενε τη δίκη του για τον βιασμό παιδιού. Παράλληλα, τελούσε υπό έρευνα για διακίνηση ανηλίκων, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν μόλις 12 ετών. Οι Αρχές ανέφεραν ότι κρεμάστηκε χρησιμοποιώντας σεντόνια.

Το διαμέρισμα, το οποίο αγοράστηκε το 2001, είναι βαμμένο σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του ροζ. Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν ταπετσαρία με δράκους στο λεγόμενο «κινεζικό δωμάτιο», γραφείο με κόκκινο δέρμα, μία «ροτόντα» με χαλί από δέρμα αρκούδας και θέα προς την Αψίδα του Θριάμβου, καθώς και τοίχους καλυμμένους με φωτογραφίες γυμνών γυναικών. Το ακίνητο διέθετε επίσης απόκοσμη ζωική διακόσμηση, όπως κέρατα αντιλόπης, ταριχευμένο μικρό ελέφαντα και γύπα, καθώς και έπιπλα επενδυμένα με ψεύτικες τίγρεις. Στους χώρους περιλαμβάνονταν ακόμα σάουνα και γυμναστήριο.

Novas fotos do apartamento de Epstein em Paris são divulgadas pela polícia francesa.#EpsteinFiles #jeffrey_epstein pic.twitter.com/YaZ3aJIvNF — Hyan 🧡 $DOG (Bitcoin) (@HyanCotias) February 25, 2026

Μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων αρχείων που συνδέονται με τον σεξουαλικό παραβάτη από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι γαλλικές αρχές άνοιξαν αυτόν τον μήνα δύο νέες έρευνες: μία για εμπορία ανθρώπων και μία ακόμα για φερόμενα οικονομικά εγκλήματα. Παράλληλα, επανεξετάζεται παλαιότερο υλικό από την έρευνα που αφορούσε τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ.

«Ελπίζουμε ότι όλα αυτά τα δεδομένα θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια καλά τεκμηριωμένη, πολύ ευρεία, πανοραμική εικόνα της υπόθεσης», δήλωσε η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκουό, σύμφωνα με τους Times.

Epstein's secret Paris hideout exposed as chilling new photos surface from perv's French lair https://t.co/18MahHWFT4 pic.twitter.com/vltIJUSciP — New York Post (@nypost) February 24, 2026

Η μαζική δημοσιοποίηση φακέλων από το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη του έκπτωτου πρώην δούκα του Γιορκ, πρίγκιπα Άντριου, στην έναρξη γαλλικής έρευνας σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού, Ζακ Λανγκ, καθώς και στην παραίτηση άλλων δισεκατομμυριούχων και υψηλόβαθμων προσωπικοτήτων από κορυφαίες θέσεις.

Το δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση Έπστιν εντάθηκε μετά την κοινή ανακοίνωση του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με την οποία κατέληγαν ότι ο Τζέφρι Έπστιν αυτοκτόνησε στη φυλακή και δεν διατηρούσε «λίστα πελατών» πλουσίων και ισχυρών ανδρών στους οποίους φέρεται να διακινούσε κορίτσια ακόμη και 14 ετών, παρά τις ευρέως διαδεδομένες εικασίες.

Ο Τζέφρι Έπστιν πέθανε στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, ενώ ανέμενε τη δίκη του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.