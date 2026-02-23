Νέο κύμα σοκαριστικών δημοσιευμάτων φέρνει ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν με βρετανικά tabloids και εφημερίδες να επαναφέρουν βαριές καταγγελίες για το απομονωμένο του κτήμα στο Νέο Μεξικό, το περιβόητο Zorro Ranch.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της The Sun, επανέρχονται ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται σε έγγραφα της υπόθεσης και κάνουν λόγο για φόβους ότι νεαρές κοπέλες μπορεί να δολοφονήθηκαν και να θάφτηκαν εντός της τεράστιας ιδιοκτησίας. Τα ρεπορτάζ αναφέρονται σε ανώνυμη καταγγελία που μιλά ακόμη και για στραγγαλισμούς κατά τη διάρκεια σεξουαλικής κακοποίησης, ισχυρισμοί που προκαλούν αποτροπιασμό αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αμερικανικές αρχές.

Στο ίδιο κλίμα, η The Telegraph περιγράφει το Zorro Ranch ως το «μυστικό καταφύγιο» του Epstein, μια απομονωμένη έπαυλη χιλιάδων στρεμμάτων που βρέθηκε στο επίκεντρο ερευνών μετά τη σύλληψή του το 2019. Τα βρετανικά δημοσιεύματα σημειώνουν ότι η έκταση της ιδιοκτησίας και η γεωγραφική της απομόνωση έχουν τροφοδοτήσει θεωρίες και μαρτυρίες που μέχρι σήμερα δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως.

Η υπόθεση του Έπσταϊν συνεχίζει να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον, χρόνια μετά τον θάνατό του στο κελί του, ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Οι νέες αναφορές από βρετανικά μέσα αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα για το τι συνέβαινε πραγματικά πίσω από τις πύλες της ιδιοκτησίας του στο Νέο Μεξικό.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για ύπαρξη πτωμάτων ή για εγκληματικές ενέργειες αυτού του τύπου στο Zorro Ranch. Οι ισχυρισμοί προέρχονται από δημοσιευμένα έγγραφα και ανώνυμες καταγγελίες που αναπαράγονται από διεθνή μέσα.

Η υπόθεση Έπσταϊν παραμένει ένα από τα πιο σκοτεινά και αμφιλεγόμενα κεφάλαια των τελευταίων δεκαετιών, με κάθε νέα δημοσίευση να πυροδοτεί νέες αντιδράσεις και απαιτήσεις για πλήρη διαλεύκανση.