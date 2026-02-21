Ένα λευκό Boeing 727–100, σχεδόν αθόρυβο στις μετακινήσεις του και διαμορφωμένο για να προσφέρει απόλυτη διακριτικότητα, αποτέλεσε για χρόνια το βασικό μέσο μεταφοράς του Τζέφρι Έπσταϊν και των υψηλών προσκεκλημένων του.

Δεν επρόκειτο όμως απλώς για ένα πολυτελές ιδιωτικό τζετ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία που περιλαμβάνονται σε δικαστικές δικογραφίες και δημοσιογραφικές έρευνες, το αεροσκάφος φέρεται να συνδέθηκε με έναν από τους πλέον σκοτεινούς μηχανισμούς εκμετάλλευσης των τελευταίων δεκαετιών.

Η διεθνής δημοσιότητα το βάφτισε Lolita Express, έναν χαρακτηρισμό που συμπύκνωσε τις βαριές κατηγορίες περί μεταφοράς ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών σε ταξίδια που σχετίζονταν με πρόσωπα ισχύος, οικονομικής επιρροής και πολιτικής δύναμης. Από τα αρχειακά στιγμιότυπα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το εσωτερικό του θύμιζε περισσότερο ιδιωτικό lounge ελίτ παρά συμβατικό αεροσκάφος: δερμάτινες επενδύσεις, χαμηλός φωτισμός, απομονωμένοι χώροι χαλάρωσης και ένα περιβάλλον που απέπνεε χλιδή και έλεγχο.

Σε ένα από τα καταγεγραμμένα στιγμιότυπα, ο Έπσταϊν εμφανίζεται καθισμένος αναπαυτικά, ενώ νεαρή γυναίκα σκύβει μπροστά του προσφέροντάς του μασάζ στα πόδια, με την εμφάνισή της και το ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ντύσιμό της να παραπέμπει περισσότερο σε ιδιωτική σκηνή πολυτελούς πάρτι, παρά σε επαγγελματική υπηρεσία. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με καταθέσεις, αποτυπώνει το κλίμα κυριαρχίας και απόλυτου ελέγχου που, όπως αναφέρεται, επικρατούσε στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Καταθέσεις και δημοσιογραφικές αποκαλύψεις αναφέρουν ότι στους ίδιους χώρους βρέθηκαν και νεαρές γυναίκες με διασυνδέσεις στον λαμπερό κόσμο της Victoria’s Secret, ενισχύοντας τα ερωτήματα για το πώς ο Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση σε κλειστά δίκτυα της μόδας και της επιχειρηματικής ελίτ.

Το ντοκιμαντέρ και το πλέγμα σχέσεων ισχύος

Η υπόθεση επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο μέσω της σειράς ντοκιμαντέρ Victoria’s Secret: Angels and Demons, που προβάλλεται στην Ελλάδα από τη νεοσύστατη πλατφόρμα Valor Movies, η οποία έχει εξασφαλίσει τα αποκλειστικά δικαιώματα. Μέσα από αρχειακό υλικό και εκτενείς μαρτυρίες, η παραγωγή επιχειρεί να αποτυπώσει το περίπλοκο πλέγμα σχέσεων ισχύος που περιέβαλλε τον Έπσταϊν, ένα δίκτυο που εξακολουθεί να προκαλεί σοκ και να εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τα όρια εξουσίας και συγκάλυψης.

Με δημοσιογραφική αυστηρότητα και έμφαση στη διασταύρωση στοιχείων, ο σκηνοθέτης Ματ Τίρναουερ αφηγείται την εντυπωσιακή αλλά και αποκαλυπτική ιστορία της Victoria’s Secret και του δισεκατομμυριούχου Λες Γουέξνερ, που μετέτρεψε το brand σε παγκόσμιο σύμβολο επιτυχίας. Παράλληλα ξεδιπλώνεται η στενή σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μια σύνδεση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, του προσέφερε κύρος, πρόσβαση και ένα εκτεταμένο δίκτυο επιρροής σε επιχειρηματικούς, πολιτικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους.

Η σειρά προβάλλεται στη χώρα μας μέσω της Valor, μιας νέας ελληνικής ψηφιακής πλατφόρμας που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα «μικρό ελληνικό Netflix», φέρνοντας στο εγχώριο κοινό σημαντικές διεθνείς κινηματογραφικές και ντοκιμαντερίστικες παραγωγές υψηλού επιπέδου.

Οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες

Στο ίδιο πλαίσιο, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον Έπσταϊν όχι απλώς ως έναν πλούσιο χρηματιστή με εκτεταμένες γνωριμίες, αλλά ως πρόσωπο που κατανοούσε σε βάθος τη δύναμη της εικόνας και των κοινωνικών διασυνδέσεων. Αξιοποιώντας τη στενή του σχέση με τον Λες Γουέξνερ, του οποίου υπήρξε επί χρόνια ο πιο έμπιστος οικονομικός σύμβουλος με πλήρη εξουσιοδότηση στη διαχείριση της περιουσίας του, απέκτησε κύρος και πρόσβαση σε κύκλους πολιτικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ελίτ.

Η έρευνα περιγράφει πώς καλλιεργούσε συστηματικά σχέσεις με πρόσωπα εξουσίας, χρησιμοποιώντας τις κοινωνικές γνωριμίες ως μοχλό ενίσχυσης της θέσης του. Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες που καταγράφονται στη σειρά, παρουσιαζόταν σε νεαρές γυναίκες ως «διαμεσολαβητής» με τη Victoria’s Secret, υποσχόμενος ευκαιρίες στον χώρο του μόντελινγκ και επικαλούμενος τη φήμη του brand για να εδραιώσει την εικόνα ισχύος που είχε οικοδομήσει.

Ιδιαίτερη θέση στη σειρά κατέχουν οι μαρτυρίες γυναικών που τον κατήγγειλαν ήδη από τη δεκαετία του ’90. Ανάμεσά τους, η υπόθεση της Αλίσια Άρντεν, ηθοποιού και μοντέλου με εμφανίσεις στο Baywatch και στο Playboy. Όπως καταγράφεται, η Άρντεν υπέβαλε αστυνομική αναφορά το 1997, υποστηρίζοντας ότι συνάντησε τον Έπσταϊν σε ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα για υποτιθέμενη επαγγελματική συνέντευξη σχετική με τη Victoria’s Secret και ότι εκείνος τη θώπευσε και της έδωσε χρήματα.

Σοβαρές είναι και οι καταγγελίες της Μαρίας Φάρμερ, η οποία το 1996 φέρεται να κλήθηκε να παραμείνει σε ιδιοκτησία που συνδεόταν με τον Λες Γουέξνερ, ώστε να αφοσιωθεί – όπως της ειπώθηκε – στη ζωγραφική. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, βρέθηκε αντιμέτωπη με περιορισμούς στις μετακινήσεις και αυστηρή επιτήρηση, ενώ κατήγγειλε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Νέα έρευνα για τις πτήσεις και τα αρχεία

Το αεροσκάφος, διαμορφωμένο σε έκδοση VIP, περιλάμβανε σαλόνι ψυχαγωγίας με οικιακό κινηματογράφο, lounge για ιδιωτικές συναντήσεις, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και ιδιωτική κρεβατοκάμαρα με μπάνιο. Είχε δυνατότητα μεταφοράς περίπου 29 επιβατών σε συνθήκες πλήρους ιδιωτικότητας, ενώ διέθετε τεχνολογικό εξοπλισμό που επέτρεπε στον ιδιοκτήτη του να εργάζεται εν πτήσει.

Στα αρχεία πτήσεων που δημοσιοποιήθηκαν εμφανίζονται ονόματα διεθνώς αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων, ενισχύοντας την εικόνα ενός εκτεταμένου δικτύου επιρροής. Το παρατσούκλι Lolita Express, εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, αντανακλούσε τη βαριά σκιά των καταγγελιών περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών. Το τζετ με νηολόγιο N908JE, ιδιοκτησίας εταιρείας συμφερόντων του Έπσταϊν, πωλήθηκε το 2017 και στη συνέχεια διαλύθηκε.

Την ίδια περίοδο, το Lolita Express επανέρχεται στο επίκεντρο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα έρευνα για τις ιδιωτικές του πτήσεις και τις διαδρομές που ακολούθησε επί δεκαετίες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται σε πρόσφατη έρευνά του το BBC, το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πραγματοποίησε συνολικά 87 πτήσεις από και προς βρετανικά αεροδρόμια μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1990 και του 2018, ενώ τουλάχιστον 15 από αυτές καταγράφηκαν ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για αποπλάνηση ανηλίκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται κυρίως το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου.

Ο Γκόρντον Μπράουν ζήτησε επανεξέταση των στοιχείων

Η αστυνομία του Έσεξ ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέες πληροφορίες μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα για τη διερεύνηση καταγγελιών. Παράλληλα, η έρευνα του BBC ανέδειξε ότι σε ορισμένες πτήσεις επέβαιναν Βρετανίδες που υποστηρίζουν ότι κακοποιήθηκαν. Ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν ζήτησε την επανεξέταση των στοιχείων, επισημαίνοντας ότι email δείχνουν πως το Στάνστεντ λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός μεταφοράς γυναικών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, τα αρχεία πτήσεων παρουσιάζουν σημαντικά κενά, με συχνές ανώνυμες καταγραφές επιβατών, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη χαρτογράφηση της δραστηριότητας γύρω από το αεροσκάφος.