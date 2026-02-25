Προ των πυλών βρίσκεται η θέσπιση της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ έως και τις 15 Μαρτίου, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Νίκο Βασιλάκο.

Ο ίδιος μιλώντας στο MEGA το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι αυτό που θα αλλάξει, είναι ότι «δεν θα μπορεί το παιδί κάτω των 15 ετών να μπει στα social media», με τον ίδιο να αποσαφηνίζει ότι αν και μέχρι τώρα υπήρχε το kids wallet το οποίο θεωρητικά δεν αφήνει τα παιδιά να μπουν στα social media, «δεν έχει γίνει νόμος του κράτους, άρα δεν υποχρεούται ο γονιός να βάλει στο κινητό του παιδιού του το kids wallet. Το θέμα εκεί, είναι ότι μπορεί να υπάρχουν κινητά δηλωμένα σε λογαριασμούς γονιών -γιατί συνήθως το κινητό του παιδιού το έχει ο γονιός. Οπότε πρέπει να μπει το kids wallet, να εγκατασταθεί, να συνδεθεί με τον λογαριασμό του παιδιού και ο λογαριασμός του παιδιού με τον λογαριασμό του γονιού, κάτι που γίνεται μέσω του gov.gr».

Οι λογαριασμοί που ήδη υπάρχουν και αφορούν παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θα είναι προσβάσιμοι πλέον από το ίδιο το παιδί. «Δεν θα μπορεί το παιδί να συνδεθεί. Δεν μπορούν να κλείσουν οι λογαριασμοί γιατί δεν υπάρχει τέτοια συνεργασία με τις πλατφόρμες, αλλά από το κινητό του το παιδί δεν θα μπορεί να συνδεθεί», εξηγεί ο Νίκος Βασιλάκος

Τα νέα μέτρα παρέχουν στους γονείς και ένα «κλειδί» ώστε να έχουν πρόσβαση στις ώρες χρήσης του κινητού του παιδιού τους.

«Για να εφαρμοστεί αυτό υπάρχουν δύο παράμετροι: το ένα είναι τα σχολεία, ότι θα κληθούν τα παιδιά να φέρουν τα κινητά τους και να δείξουν το kids wallet ενεργοποιημένο. Το δεύτερο είναι ο τυχαίος αστυνομικός έλεγχος. Έχουμε ήδη αστυνομικούς ελέγχους σε πλατείες που συχνάζουν ανήλικοι, θα μπορεί ο αστυνομικός να τους πει “δείξε μου ότι έχεις μέσα στο κινητό σου ενεργοποιημένο το kids wallet”».