Ο Άδωνις Γεωργιάδης ακύρωσε την προγραμματισμένη παρουσία του στο «Kontra 24», όπως ανέφερε η παρουσιάστρια Λουκία Γκάτσου. Σύμφωνα με την ίδια ο υπουργός Υγείας είχε συμφωνήσει να συνομιλήσει μαζί της για όσα έγιναν στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όμως τελικά δεν προσήλθε στον τηλεοπτικό σταθμό.

Στην έναρξη της εκπομπής, η Λουκία Γκάτσου στάθηκε σε μια άδεια καρέκλα στο πλατό, εξηγώντας πως εκεί θα καθόταν απέναντί της ο υπουργός. «Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας καλωσορίζω στο Kontra 24. Βλέπετε μια άδεια καρέκλα και σας τη δείχνουμε επειδή ο καλεσμένος μας προφανώς μετάνιωσε. Στην καρέκλα αυτή θα βρισκόταν απόψε απέναντί μου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είχαμε συμφωνήσει να είναι σήμερα εδώ και είχα σκοπό να του κάνω όλες τις ερωτήσεις για το θέμα που έχει προκύψει μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να μην έρθει. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έχουμε δύο ώρες εκπομπή και, αν αλλάξει γνώμη, εμείς εδώ θα είμαστε και τον περιμένουμε», συμπλήρωσε.