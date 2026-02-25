Υπερηφάνεια. Αυτή είναι η λέξη που συνοψίζει τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού. Παρά τον αποκλεισμό, η ουσία δεν αλλάζει: ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι ανήκει στο Champions League.

Το σημαντικότερο απ’ όλα είναι πως η ομάδα του Πειραιά πέτυχε κάτι μεγάλο στη φετινή της παρουσία στη διοργάνωση. Η πρόκριση από τη League Phase δεν ήταν ούτε δεδομένη ούτε εύκολη υπόθεση. Ήρθε μέσα από σκληρή δουλειά, συνέπεια και πίστη στο πλάνο. Και αρκεί να δει κανείς ποιες μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες έμειναν εκτός συνέχειας για να καταλάβει το μέγεθος της επιτυχίας.

Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και δικαίωσε τις προσδοκίες για συμμετοχή στα Play offs. Με την παρουσία του έδειξε ξεκάθαρα πως έχει θέση στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το μήνυμα του Κώστα Καραπαπά μετά τον αποκλεισμό. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την προσπάθεια και την εικόνα της ομάδας, τονίζοντας πως αυτή η πορεία αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον. Παράλληλα, έστειλε το σύνθημα για συσπείρωση και απόλυτη συγκέντρωση στους εγχώριους στόχους, με πρώτο το πρωτάθλημα. Γιατί πάνω απ’ όλα, αυτή η ομάδα απέδειξε ότι δεν συμμετέχει απλώς στο Champions League. Ανήκει εκεί.