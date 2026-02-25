Ο πρώτος στόχος της χρονιάς χάθηκε για τον Ολυμπιακό στο Final 8 του Κυπέλλου στο Ηράκλειο, όπου ηττήθηκε με 79-68 από τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας την πρώτη φετινή του ήττα από τον «αιώνιο» αντίπαλο. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν κακή αγωνιστική εικόνα, έχοντας πάντως ως ελαφρυντικό τα σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που επηρέασαν την απόδοσή τους. Πλέον, στρέφουν το βλέμμα στη Ζαλγκίρις, όπου θέλουν να παραμείνουν σε τροχιά επιτυχιών στη EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοφ (19,3 πόντοι, 6,4 ριμπάουντ στη διοργάνωση) τέθηκε εκτός στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (10,8 π., 7,4 ριμπ.) αγωνίστηκε με ενοχλήσεις στον σπασμένο του αντίχειρα. Αμφότεροι δεν θα ταξιδέψουν στο Κάουνας, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσκολη την αποστολή. Διαθέσιμοι ξανά είναι ο Κόρι Τζόσεφ, ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Φρανκ Νιλικίνα.

Η Ζάλγκιρις επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο Final 4 του Mindaugas Cup, φτάνοντας με απόλυτη κυριαρχία στην κατάκτηση του τροπαίου. Στον ημιτελικό διέλυσε τη Νεπτούνας με 119-81, ενώ στον τελικό επιβλήθηκε της Ρίτας Βίλνιους με 101-85. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ράιτ με 27 πόντους, ενώ ο Φρανσίσκο πρόσθεσε 23 πόντους και 10 ασίστ, πραγματοποιώντας γεμάτη εμφάνιση. Ο τελευταίος διέψευσε τα σενάρια για deal με Μπαρτσελόνα. Ο προπονητής Μασιούλις καλείται να καλύψει το κενό του Μπουτκέβιτσιους (5,6 πόντοι, 2,3 ριμπάουντ), ο οποίος έχει υποστεί κάταγμα και θα παραμείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Η Ζάλγκιρις βρίσκεται στο 16-12, καταλαμβάνοντας την 7η θέση της κατάταξης και συνεχίζει τη μάχη της με στόχο την είσοδο στην πρώτη εξάδα.