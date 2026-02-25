Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται από χθες, Τρίτη 24/2 ο 64χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε ΑμεΑ στην Κυψέλη. Ο άνδρας παραδόθηκε, συνοδεία του δικηγόρου του ενώ αναζητείτο τις τελευταίες ημέρες, μετά από καταγγελία της μητέρας των δίδυμων κοριτσιών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο 64χρονος παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/02), συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας της 25χρονης, το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι τους στην Κυψέλη το πρωί του Σαββάτου (21/2), την ώρα που απουσίαζε. Όπως δήλωσε η ίδια, ο 64χρονος εισήλθε στο σπίτι και φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη.

Η μητέρα προσπάθησε να τον πιάσει αλλά εκείνος τη χτύπησε και διέφυγε

Η μητέρα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ERTNews αντιλήφθηκε το περιστατικό από κάμερες που υπήρχαν στο σπίτι και επέστρεψε άμεσα. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια., προσπάθησε να πιάσει τον 64χρονο ωστόσο εκείνος, χτυπώντας την με κλοτσιές και μπουνιές, κατάφερε να φύγει από το σπίτι, πριν φτάσει η αστυνομία.

Γνωστός της οικογένειας ο δράστης

Ο άνδρας ήταν γνωστός της οικογένειάς και όπως είπε η μητέρα των δύο 25χρονων ο 64χρονος αλβανικής καταγωγής, εισήλθε στο σπίτι και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, την οποία φέρεται επίσης να χτύπησε.

«Είδα από την κάμερα την κόρη μου να κλαίει και επέστρεψα άμεσα στο σπίτι» δήλωσε η μητέρα και όταν έφτασε στο σπίτι πήρε ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει τον 64χρονο προκειμένου να τον πιάσει, ωστόσο, αυτός κατάφερε να ξεφύγει και κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 64χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η νεαρή γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Ο 64χρονος είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής ενώ φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα.