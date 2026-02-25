Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 25/2 η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, καθυστερήσεις που φτάνουν τα 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό ενώ «κόκκινο» είναι το κέντρο της Αθήνας.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα σύμφωνα με την Τροχαία σημειώνονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη στην κάθοδο και στο λιμάνι του Πειραιά.

Κίνηση επίσης συναντούν και οι οδηγοί που κινούνται στους παρακάτω δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)– Λ. Κηφισού (Άνοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/zenQFLD5Ph — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 25, 2026

