Με σταθερό γνώμονα την επαγγελματική αποκατάσταση και επιτυχία των αποφοίτων τους και το ισχυρότερο Job Centre στη διάθεσή τους, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το ΑΛΦΑ Career Fair, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και ώρες 10.00-14.00 στο Electra Palace (Αριστοτέλους 9). Μια Ημέρα Καριέρας όπου -και φέτος- θα δώσουν το «παρών» οι πλέον «δυνατές» εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις με έναν βασικό στόχο: τη δικτύωση των σπουδαστών και αποφοίτων της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης και την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προοπτικών!

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι, HR Managers και recruiters των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο ΑΛΦΑ Career Fair ’26, θα αναζητήσουν νέους συνεργάτες μεταξύ των ανταγωνιστικά καταρτισμένων σπουδαστών και αποφοίτων της πρωτοπόρου ΣΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αποτελούν σταθερά, κάθε χρόνο, τη Νο1 επιλογή της αγοράς εργασίας!

Οι σπουδαστές της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και απόφοιτοι άλλων σχολών που αναζητούν δουλειά, θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν interviews για πρακτική και εργασία σε μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς των πλέον περιζήτητων επαγγελματικών κλάδων της αγοράς:

COSMOTE Telecom

SWOT HOSPITALITY

Χ.Α.Ν.Θ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

International Oncology Center

HYATT REGENCY THESSALONIKI

TUI

EPSILONNET

ELECTRA PALACE THESSALONIKI

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ

BODY FIT

AGROTECH

KrinoLino Montessori School

IDOLO Beauty- Spa- Wellness

SIGMA

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στον πρωτοποριακό θεσμό των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ θα αναζητήσουν αξιόμαχα στελέχη από τους Τομείς:

Είσαι σπουδαστής/απόφοιτος των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ;

Απόφοιτος άλλης σχολής και αναζητάς εργασία;

Εξασφάλισε τη δωρεάν συμμετοχή σου στο ΑΛΦΑ Career Fair:

και ξεκίνα την καριέρα σου στη ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης!

Για περισσότερες πληροφορίες: