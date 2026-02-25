Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, στον ποταμό São Jorge, στη Βραζιλία, όπου ένας 36χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από ύψος 40 μέτρων, αφότου προσπάθησε να βγάλει μια φωτογραφία. Το θύμα, που ταυτοποιήθηκε ως Caio Libero Batistela, βρισκόταν στην κορυφή ενός καταρράκτη όταν συνέβη το μοιραίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης G1 και O Liberal, ο Batistela επιχείρησε να πλησιάσει την άκρη του καταρράκτη για να τραβήξει μια φωτογραφία.

Ο δόκιμος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Gustavo Sabatoski, δήλωσε στο δίκτυο G1: «Σύμφωνα με μαρτυρίες του ατόμου που τον συνόδευε, πλησίασε στον καταρράκτη και, στην προσπάθειά του να βγάλει τη φωτογραφία, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό».

Ο καταρράκτης του ποταμού São Jorge βρίσκεται, σύμφωνα με το People, στην κορυφή ενός απότομου φαραγγιού και είναι περιτριγυρισμένος από βραχώδεις σχηματισμούς. Στο σημείο όπου έπεσε ο 36χρονος υπάρχουν διάσπαρτοι βράχοι, δέντρα και μια μικρή λίμνη, στοιχεία που καθιστούν το έδαφος ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο γύρω στις 14:50 (τοπική ώρα). Παρά την άμεση κινητοποίηση, οι διασώστες ανέφεραν πως αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες προσπαθώντας να προσεγγίσουν το θύμα, λόγω του απόκρημνου και ολισθηρού ανάγλυφου της περιοχής.

Μετά την ανάσυρσή της, η σορός του 36χρονου μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Πόντα Γκρόσα για τις απαραίτητες διαδικασίες, προτού παραδοθεί τελικά στην οικογένειά του για την ταφή. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ατυχημάτων που σχετίζονται με τη λήψη φωτογραφιών σε επικίνδυνα φυσικά τοπία.