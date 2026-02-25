Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, επιχείρησε να κατευνάσει τις ανησυχίες που έχουν προκύψει ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν μετά τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού καρτέλ, Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Η Σάινμπαουμ διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια των φιλάθλων και των αποστολών που θα ταξιδέψουν στη χώρα για τη διοργάνωση. «Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους επισκέπτες που θα έρθουν στο Μεξικό για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου», τόνισε, προσθέτοντας πως υπάρχουν «όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις» ώστε το τουρνουά να διεξαχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από στρατιωτική επιχείρηση, κατά την οποία σκοτώθηκε ο «Ελ Μέντσο», σημειώθηκαν βίαια επεισόδια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δρόμοι αποκλείστηκαν, δυνάμεις ασφαλείας δέχθηκαν επιθέσεις και καταγράφηκαν δεκάδες θύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση έχει σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί. «Σταδιακά, η ομαλότητα αποκαθίσταται», δήλωσε η πρόεδρος.

Η Γουαδαλαχάρα συγκαταλέγεται στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ, με τέσσερις αναμετρήσεις να έχουν προγραμματιστεί εκεί. Αγώνες θα διεξαχθούν επίσης στο Μοντερέι και στην Πόλη του Μεξικού. Την ίδια ώρα, η FIFA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Όπως ανέφερε εκπρόσωπός της στην εφημερίδα Guardian, η ομοσπονδία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές και επιβλέπει την κατάσταση στην πολιτεία Χαλίσκο.