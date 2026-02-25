Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με τη σεξουαλική επίθεση 64χρονου σε 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη, ενώ το «φως» της δημοσιότητας έχει δει βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που έρχεται αντιμέτωπος με τη μητέρα της.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του διαμερίσματος στην Κυψέλη παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης 25/2 το ΕΡΤnews και αποτυπώνει καρέ καρέ τη βιαιότητα της επίθεσης του δράστη ακόμα και στην ίδια τη μητέρα των δύο κοριτσιών.

Στο βίντεο φαίνεται ο 64χρονος ο οποίος είχε εισέλθει στο σπίτι με αντικλείδι, το οποίο, κατά την καταγγελία, είχε κατασκευάσει χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα, εκμεταλλευόμενος την απουσία της.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της μίας 25χρονης, ενώ αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδελφή της. Η μία εκ των δύο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και, όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ασελγείς πράξεις και όχι για βιασμό, ενώ για τη δεύτερη γίνεται λόγος για απόπειρα βιασμού.

Η επίθεση στη μητέρα των δύο κοριτσιών

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που η μητέρα επιστρέφει στο σπίτι, έχοντας αντιληφθεί μέσω της κάμερας ότι κάτι συμβαίνει, καθώς άκουσε τα κορίτσια να κλαίνε. Στις εικόνες φαίνεται να ζητά εξηγήσεις από τον 64χρονο και να τον απειλεί ότι θα καλέσει την αστυνομία.

Ακολουθούν σκηνές βίας με τον άνδρα να χτυπά τη γυναίκα με γροθιές στο πρόσωπο, να τη ρίχνει στο πάτωμα και να συνεχίζει να τη χτυπά για αρκετά δευτερόλεπτα, προκειμένου να διαφύγει.

Η μητέρα προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, έχοντας στο χέρι ένα τηγάνι και στη συνέχεια ένα μαχαίρι και προσπάθησε να τον κρατήσει στο σπίτι μέχρι να φτάσει η αστυνομία, αλλά ο 64χρονος κατάφερε να διαφύγει.

Ο 64χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρίσκεται πλέον ενώπιον των Αρχών, καθώς παραδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Τι είπε ο 64χρονος στους αστυνομικούς

Ο 64χρονος αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες στους αστυνομικούς, ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι «ό,τι έχει να πει θα το πει ενώπιον του ανακριτή».

Όπως έχει γίνει γνωστό, υπάρχουν και καταγγελίες από συγγενικά πρόσωπα που φέρονται να υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως να έχει επιδείξει παρόμοια συμπεριφορά και στο παρελθόν σε βάρος άλλων μελών της οικογένειας.