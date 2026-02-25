Τη δική του μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο οδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και χτύπησε σε κολόνα χθες, Τρίτη 24/2 στη λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της Καλλιθέας.

Το τροχαίο έγινε νωρίς το βράδυ, όταν ένα αυτοκίνητο το οποίο, στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού, φαίνεται να κινείται σε μία εκ των δύο μεσαίων λωρίδων, ενώ από τα δεξιά του κατεβαίνει μία μηχανή.

Παρόλο που τα αυτοκίνητα δεν κινούνται με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, ο οδηγός του αυτοκινήτου άναψε το φλας και έστριψε δεξιά χωρίς να προσέξει τη μηχανή η οποία βρίσκεται στα δεξιά του και η οποία πηγαίνει ευθεία κανονικά στην πορεία της.

Καθώς το αυτοκίνητο έστριψε, χτύπησε με σφοδρότητα τη μηχανή και ο οδηγός της μετά τη σύγκρουση χτύπησε πάνω σε μία κολόνα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και μια νοσηλεύτρια που βρέθηκε εκεί ξεκίνησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ περιμένοντας να έρθει η βοήθεια, να έρθει το ΕΚΑΒ.

Οι περαστικοί σταμάτησαν και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο, οι διασώστες κατέβηκανκαι πρόσφεραν και αυτοί τις πρώτες βοήθειες. Καθώς όμως προσπαθούσαν, περιμένοντας και το ΕΚΑΒ, έπεφτε ο σφυγμός του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας παλεύει για τη ζωή του, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.