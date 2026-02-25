Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατεβαίνουν σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας στις 11:00.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, βασικό αίτημα είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισιτισμό και την εστίαση. Οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, καθιέρωση 5ήμερου, 8ώρου και 40ώρου, καθώς και προσαύξηση για εργασία έκτης ημέρας, αντίστοιχη με όσα ισχύουν σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Παράλληλα, διεκδικούν την επαναφορά της χρονικής ισχύος του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα και την κάλυψη στο 80% του μισθού, την κατάργηση της υποδηλωμένης εργασίας, την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τη λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.