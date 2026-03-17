Για την εξέλιξη του Χρήστου Μουζακίτη και για το μέλλον του, μίλησαν στην ισπανική AS οι μάνατζερ του, Βασίλης Ρόβας και Θεόφιλος Καραογλανίδης, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρον από ομάδες και των πέντε μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ο 19χρονος διεθνής χαφ είναι ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του Ολυμπιακού και οι εκπρόσωποί του σε δηλώσεις που έκαναν στην ισπανική εφημερίδα AS αναφέρθηκαν, φυσικά, στη συνεργασία του παίκτη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«ξεκίνησε να δουλεύει μαζί του όταν ήταν 17 ετών. Ένας έμπειρος προπονητής έφτασε, από ένα κορυφαίο ποδοσφαιρικό περιβάλλον της Ισπανίας, αλλά το νεαρό της ηλικίας του δεν τον κράτησε πίσω. Ο Μεντιλίμπαρ έχει πολύ υψηλά στάνταρ και τον έχει βοηθήσει να ωριμάσει και να ενσωματώσει νέες έννοιες στο παιχνίδι του. Αυτά είναι παιχνίδια όπου το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί, πρέπει να είσαι τακτικά ευφυής, γιατί αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Έχει βελτιώσει την τακτική του αντίληψη.

Το να μάθει να παίζει με λίγες επαφές τον έχει κάνει πιο ολοκληρωμένο. Να ξέρει να παίζει γρήγορα, αλλά με ακρίβεια και σκοπό. Αυτό τον έχει βοηθήσει να αποκτήσει και ένα Plan B στο παιχνίδι του. Όχι μόνο να επικεντρώνεται στην κυκλοφορία της μπάλας, κάτι στο οποίο στον Ολυμπιακό, ως κυρίαρχη ομάδα στην Ελλάδα, είναι συνηθισμένος. Αφορά επίσης στην απόδοση σε διαφορετικού τύπου αγώνες, όπως τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ή τα ματς απέναντι στις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, όπου πρέπει να δείχνεις και άλλα στοιχεία, εξίσου σημαντικά για να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα», ήταν τα λόγια τους και στη συνέχεια εστίασαν στην απόδοση του Μουζακίτη στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

«Ήταν ένα πολύ αντιπροσωπευτικό παιχνίδι των χαρακτηριστικών του, στο υψηλότερο ανταγωνιστικό επίπεδο απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Ήταν ένας αγώνας μέγιστης έντασης, εξαιρετικά απαιτητικός σε όλες τις πτυχές του παιχνιδιού, τόσο τακτικά όσο και σωματικά. Πέρα από τη συνηθισμένη του ψυχραιμία και την ποιότητα με την μπάλα, απέδειξε ότι μπορεί να κάνει καλές μεταβάσεις τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Έδειξε καλή φυσική παρουσία και θάρρος στις ατομικές μονομαχίες. Όμως όλα αυτά είναι μέρος της εξέλιξής του, γιατί θέλει να γίνει ένας ολοένα και πιο ολοκληρωμένος παίκτης. Θέλει να γίνει καλύτερος αθλητής. Πολλοί ίσως εστιάζουν στα highlights ενός αγώνα, αλλά αυτό που εκείνος θέλει είναι να είναι πλήρης, και αυτό ακριβώς είδαμε: πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης», είπε ο Ρόβας και στη συνέχεια η συζήτηση πήγε στην ωριμότητα του Μουζακίτη και στο μέλλον του.

«Τα τελευταία δύο χρόνια, ακόμη και πριν κλείσει τα 18, ο Μουζακίτης έχει εξασφαλίσει θέση βασικού τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στην εθνική ομάδα της Ελλάδας. Όμως είναι τελειομανής. Δεν κοιτάζει πέρα από το παρόν. Θέλει να βελτιώνεται στην ομάδα του και γνωρίζει ότι το μέλλον του εξαρτάται από το να παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο για την τωρινή του ομάδα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, το όνειρό του είναι κάποια μέρα να αγωνιστεί σε έναν μεγάλο σύλλογο, όταν έρθει μια επίσημη πρόταση στον σύλλογό του που να είναι συμφέρουσα για όλες τις πλευρές.

Ο Χρήστος είναι εντυπωσιακά ώριμος για την ηλικία του. Είναι συγκεντρωμένος στο παρόν, όχι στο μέλλον. Υπάρχουν ακόμη μερικά παιχνίδια πρωταθλήματος μπροστά, με στόχο την κατάκτηση του τίτλου, που δίνει απευθείας πρόκριση στο Champions League. Υπήρξαν ερωτήματα και ενδιαφέρον από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, αλλά για να συζητηθεί αυτό θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος της σεζόν και την κατάλληλη στιγμή ώστε όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία».