Η Optima Bank με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην επενδυτική τραπεζική προχωράει στην εξαγορά της Euroxx Securities.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενημερωθεί το προσωπικό της IBG και αναμένονται άμεσα οι σχετικές ανακοινώσεις.

Σημειώνεται, ότι η Euroxx Securities, μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξυπηρετεί πάνω από 53.000 ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες, κατέχοντας μερίδιο περίπου 13,9% στον όγκο συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα του brokerage και στην επενδυτική τραπεζική.