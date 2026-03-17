Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης του Ολυμπιακού και ο Γκιγιάμ-Λίβο Ρεστές της Τουλούζ φέρονται να είναι οι δύο τερματοφύλακες που κερδίζουν πόντους για τη Γιουβέντους, σύμφωνα με όσα αναφέρει η La Stampa.

Οι «μπιανκονέρι» θα προχωρήσουν σε αλλαγές στο ρόστερ τους το καλοκαίρι και αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση τερματοφύλακα, καθώς τόσο ο Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο όσο και ο Ματία Περίν δεν πείθουν με τις εμφανίσεις τους.

Τα ρεπορτάζ στη γειτονική χώρα ήθελαν τη Γιούβε να έχει πάνω-πάνω στη λίστα της τα ονόματα των Γουλιέλμο Βικάριο (Αταλάντα), Μάρκο Καρνεζέκι (Αταλάντα) και Άλισον (Λίβερπουλ), καμία από τις τρεις περιπτώσεις όμως δεν είναι εύκολη.

Έτσι, σύμφωνα με τη La Stampa, επανέρχεται το ενδιαφέρον για τον Τζολάκη, τερματοφύλακα που η Γιουβέντους έχει παρακολουθήσει από κοντά σε αρκετούς αγώνες του Ολυμπιακού, όπως και για τον Ρεστές της Τουλούζ.

Προς το παρόν, πάντως, το ενδιαφέρον των «μπιανκονέρι» είναι φιλολογικό καθώς δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ποιος θα είναι ο βασικός στόχος για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, οπότε δεν έχουν προχωρήσει και σε επίσημες προτάσεις.