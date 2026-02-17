Η Γιουβέντους φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Οι «μπιανκονέρι», που τον περασμένο Ιανουάριο είχαν ασχοληθεί και με τον Χρήστο Μανδά -χωρίς τελικά να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, καθώς η Μπόρνμουθ κινήθηκε πιο γρήγορα- συνεχίζουν να παρακολουθούν Έλληνες τερματοφύλακες. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μίρκο Ντι Νατάλε, η ιταλική ομάδα έχει ήδη προσεγγίσει τον Ολυμπιακό, ζητώντας πληροφορίες για τον 24χρονο διεθνή γκολκίπερ.

Η Γιουβέντους προστίθεται έτσι στη λίστα των ιταλικών συλλόγων που ενδιαφέρονται για τον Τζολάκη, καθώς τόσο η Νάπολι όσο και η Ρόμα έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα τονίζει ότι οι «Ερυθρόλευκοι» δεν προτίθενται να μπουν σε διαπραγματεύσεις για ποσό χαμηλότερο των 20 εκατομμυρίων ευρώ, θέτοντας ψηλά τον πήχη για όποια ομάδα επιθυμεί να τον αποκτήσει.