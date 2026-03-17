Άνοιξε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών η αυλαία της δίκης της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής e-mail αποδήμων, λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Μαζί με την πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ δικάζονται για την ίδια υπόθεση ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας δήλωσαν , μέσω των συνηγόρων τους, 92 πρόσωπα τα οποία την επίμαχη περίοδο ήταν κάτοικοι εξωτερικού και εμφανίζονται να έλαβαν τα e-mail που αφορούσαν την υποψηφιότητα της κ. Ασημακοπούλου για την ευρωβουλή.

Με την έναρξη της διαδικασίας οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα πλημμελήματα

της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, τα οποία αντιμετωπίζουν.

Η κ. Ασημακοπούλου υποστήριξε, μέσω της υπεράσπισης της, ότι δεν γνώριζε πως τα στοιχεία ήταν απόρρητα.

«Δεν είχε καν υπόνοια πως ήταν παράνομο. Καμία αθέμιτη ενέργεια ή πράξη εκ μέρους της» ανέφερε η υπεράσπιση της.

Οι άλλοι δύο εκ των κατηγορούμενων ,που κάθισαν δίπλα της στο εδώλιο , δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν το περιεχόμενο του αρχείου ενώ ο κ. Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι έλαβε νομίμως το αρχείο. Σύμφωνα με την υπεράσπιση του , λόγω της θέσης του την επίμαχη περίοδο , είχε λάβει το αρχείο για την άσκηση των αρμοδιοτητων του, από τον Μένιο Κορομηλά ο οποίος του το προώθησε. Ο ίδιος το προώθησε στην κ. Ασημακοπούλου ως εκπρόσωπο Τύπου της ευρωομάδας. Όπως ανέφερε η υπεράσπιση του, προώθησε το υλικό στην κ. Ασημακοπούλου όχι για τον σκοπό που το χρησιμοποίησε, αλλά για θέματα προώθησης της επιστολικής ψήφου.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε πρώτος ένας από τους αποδέκτες του επίμαχου e-mail ο οποίος κατέθεσε ότι αφού είχε εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών δίνοντας τα προσωπικά του στοιχεία ,μεταξύ των οποίων το τηλέφωνο και το e-mail προκειμένου να ενταχθεί στις λίστες και να ψηφίσει στο Λονδίνο , έλαβε το προωθητικό μήνυμα της κ. Ασημακοπούλου .

«Είχα δώσει μέσα στο 2023 τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών για τους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού ενόψει βουλευτικών εκλογών» είπε ο μάρτυρας σημειώνοντας πως λίγο πριν από τις ευρωεκλογές έλαβε το προωθητικό ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Ασημακοπούλου. «Εξεπλάγην που έλαβα τέτοιο e- mail. Το συζητήσαμε με άλλους Έλληνες του εξωτερικού και συνειδητοποιήσαμε πως όσοι είχαμε δώσει στοιχεία για τους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, είχαμε λάβει e-mail από την Ασημακοπούλου» ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ στη συνέχεια μίλησε για τις ενέργειες που έκαναν με πρώτη την καταγγελία τους στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο μάρτυρας , μηχανικός στο επάγγελμα , εξήγησε πως παρείχε σχεδόν το σύνολο των προσωπικών του στοιχείων στην πλατφόρμα του υπουργείου όταν του ζητήθηκε ώστε να ενταχθεί στους εκλογικούς καταλόγους.

«Διεύθυνση, τηλέφωνα, μειλ, φορολογικές δηλώσεις τελευταίων ετών μέσω Taxis… Ήταν σοκαριστικό. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κράτος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο» τόνισε ενώ όταν κλήθηκε να σχολιάσει την αντίδραση της κ. Ασημακοπούλου, όπως προβάλλοταν από τα Μέσα Ενημέρωσης, ο μάρτυρας υποστήριξε πως «έβλεπαν μια άρνηση». «Το συζητάγαμε. Αισθανόμασταν ότι ουσιαστικά μας έβγαζε τρελούς» ανέφερε.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου με καταθέσεις μαρτύρων.