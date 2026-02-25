Το κέντρο της Αθήνας και ο Πειραιάς διαμορφώνουν έναν ισχυρό άξονα αυξημένου ενδιαφέροντος για την ενοικίαση επαγγελματικών χώρων στην Αττική, καθώς καταγράφουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τόσο για καταστήματα όσο και για αποθήκες τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά επαγγελματικών ακινήτων μεταβάλλεται σταδιακά, με τον Πειραιά να κερδίζει έδαφος και να ενισχύει τον ρόλο του ως κόμβος εμπορίου και logistics, χωρίς ωστόσο να εκτοπίζει την κυρίαρχη θέση του κέντρου της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά δεδομένα αναζητήσεων της πλατφόρμας Spitogatos, τα οποία παρουσιάστηκαν πρόσφατα στην εκδήλωση «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις» από τον επιχειρηματία και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη, ο Δήμος Αθηναίων διατηρεί σταθερά τα «πρωτεία» στη ζήτηση για ενοικίαση καταστημάτων καθ’ όλη την περίοδο 2022–2025. Πρόκειται για μια τάση που αποδίδεται στη διαχρονική εμπορικότητα του κέντρου, την τουριστική κίνηση και τη συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Στη δεύτερη θέση των αναζητήσεων για καταστήματα παραμένει η Γλυφάδα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ισχυρού εμπορικού προορισμού στα νότια προάστια. Ωστόσο, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται το 2025, με τον Πειραιά να ανεβαίνει στην τρίτη θέση, από την έκτη που βρισκόταν το 2024. Η άνοδος αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματικούς χώρους γύρω από τη λιμενική ζώνη, σε μια περίοδο όπου ο Πειραιάς ενισχύει τη θέση του ως επιχειρηματικό και διαμετακομιστικό κέντρο.

Στην πρώτη δεκάδα των περιοχών με υψηλό ενδιαφέρον για ενοικίαση καταστημάτων παραμένουν διαχρονικά περιοχές όπως το Περιστέρι, το Χαλάνδρι, η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα, η Κηφισιά και το Μαρούσι, καταλαμβάνοντας θέσεις μεταξύ τέταρτης και ένατης, με μικρές ετήσιες διαφοροποιήσεις. Το 2025, πάντως, εμφανίζεται μια νέα είσοδος στο top 10, καθώς η Νέα Ιωνία καταλαμβάνει τη δέκατη θέση, εκτοπίζοντας περιοχές όπως το Παλαιό Φάληρο, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν σταθερά εντός δεκάδας.

Αντίστοιχα ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα και στην αγορά αποθηκών. Στις αναζητήσεις για ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων στην Αττική, ο Δήμος Αθηναίων παραμένει στην πρώτη θέση σε όλη την περίοδο 2022–2025. Ο Πειραιάς, ωστόσο, εμφανίζει ακόμη πιο έντονη δυναμική, καθώς από το 2023 και μετά ανεβαίνει σταθερά στη δεύτερη θέση και τη διατηρεί έως και το 2025, έχοντας ήδη βρεθεί τρίτος το 2022.

Ιδιαίτερη άνοδο παρουσιάζει και το Περιστέρι, το οποίο από την όγδοη θέση το 2023 και εκτός δεκάδας το 2022, σκαρφαλώνει στην τρίτη θέση από το 2024 και μετά. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη ζήτηση για πιο προσιτούς αποθηκευτικούς χώρους σε περιοχές με καλή οδική πρόσβαση. Στην πρώτη δεκάδα των αποθηκών περιλαμβάνονται επίσης η Καλλιθέα, το Αιγάλεω, το Κορωπί, οι Αχαρνές και ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης.

Αντίθετα, περιοχές όπως η Ηλιούπολη και ο Άγιος Δημήτριος, που παλαιότερα βρίσκονταν υψηλότερα στις προτιμήσεις, εμφανίζονται πλέον χαμηλότερα, καταλαμβάνοντας τις τελευταίες θέσεις της δεκάδας. Παράλληλα, περιοχές που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο τα προηγούμενα χρόνια, όπως το Χαλάνδρι, η Γλυφάδα, η Αργυρούπολη και ο Άλιμος, μένουν εκτός top 10 σε συγκεκριμένες χρονιές.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η ζήτηση για επαγγελματικούς χώρους στην Αττική δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στο παραδοσιακό εμπορικό κέντρο, αλλά επεκτείνεται σε περιοχές με στρατηγικά πλεονεκτήματα, αναδεικνύοντας έναν πιο πολυκεντρικό χάρτη για την αγορά καταστημάτων και αποθηκών.