Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν Δημοκρατική βουλευτής τον διέκοψε φωνάζοντας «σκοτώνετε Αμερικανούς», προκαλώντας αναστάτωση στην αίθουσα και έντονες αντιδράσεις από παρευρισκόμενους και πολιτικούς σχολιαστές.

Η παρέμβαση έγινε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη σκληρή πολιτική του για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης, αψηφώντας έντονες αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες από μέλη των Δημοκρατικών.

«Το πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράνομους αλλοδαπούς», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στην ολομέλεια και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο 79χρονος μεγιστάνας ονείδισε τους Δημοκρατικούς στην αίθουσα, τονίζοντας ότι «θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν σηκωθήκατε όρθιοι» για την επιδοκιμασία της φράσης αυτής όπως οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί, φράση που πυροδότησε έντονες αποδοκιμασίες. Η Δημοκρατική βουλευτής, Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί την πολιτεία Μινεσότα και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, φώναξε «σκοτώσατε Αμερικανούς, σκοτώνετε Αμερικανούς!».