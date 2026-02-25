Το Μετάλλιο της Τιμής του Κογκρέσου απονεμήθηκε σε πιλότο του αμερικανικού στρατού που τραυματίστηκε σοβαρά σε επιχείρηση σύλληψης του τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την Κατάσταση του Έθνους το βράδυ της Τρίτης.

Ο Ανώτατος Ανθυπασπιστής 5 Έρικ Σλόβερ ήταν ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου CH-47 Chinook που προσέγγισε το «βαριά φυλασσόμενο στρατιωτικό οχυρό» όπου βρισκόταν ο Μαδούρο. Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία. Ωστόσο επτά Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από πυρά και θραύσματα.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά την προσπάθεια προσγείωσης το ελικόπτερο δέχτηκε πυρά από εχθρικά πολυβόλα. Ο Σλόβερ τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και στο ισχίο, δεχόμενος τέσσερις σφαίρες που, σύμφωνα με την περιγραφή του Τραμπ, «διέλυσαν το πόδι του».

Παρά τον τραυματισμό του, ο πιλότος φέρεται να διατήρησε τον έλεγχο του ελικοπτέρου και να το κατεύθυνε με τρόπο που επέτρεψε στους πυροβολητές να εξουδετερώσουν την απειλή, αποτρέποντας -κατά τον πρόεδρο- μια ενδεχομένως καταστροφική συντριβή σε εχθρικό έδαφος.

«Η επιτυχία ολόκληρης της αποστολής και οι ζωές των συναδέλφων του εξαρτήθηκαν από την ικανότητά του να αντέξει τον αφόρητο πόνο», δήλωσε ο Τραμπ.

Το μετάλλιο απένειμε ο αντιστράτηγος, Τζόναθαν Μπράγκα, διοικητής της Διοίκησης Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων, από τον εξώστη της αίθουσας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Σλόβερ εμφανίστηκε με τη στολή εξόδου του και υποβασταζόμενος από περιπατητήρα, καθώς -σύμφωνα με τον πρόεδρο- εξακολουθεί να αναρρώνει από τα τραύματά του, σύμφωνα με το newsday.com.

🚨 BREAKING: President Trump awards the MEDAL OF HONOR TO Eric Slover, a HERO of the raid on Nicolas Maduro



"The deeds of one warrior that night will LIVE FOREVER."



Eric was HIT in the leg during the operation — despite that, he flew the helicopter expertly, saved the lives of…

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία της Αλεχάντρα Γκονζάλες, την οποία ο Τραμπ παρουσίασε ως μέλος μιας δεμένης οικογένειας από τη Βενεζουέλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στον στενό δεσμό της με τον θείο της, Ενρίκε Μάρκες, πολιτικό της αντιπολίτευσης στη χώρα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, όταν ο Μάρκες έθεσε υποψηφιότητα και αντιτάχθηκε στον Μαδούρο, «απήχθη από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος και οδηγήθηκε στη διαβόητη φυλακή του καθεστώτος στο Καράκας». Όπως ανέφερε ο Τραμπ, η Γκονζάλες φοβόταν ότι δεν θα τον ξαναδεί ποτέ.

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι, μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεργάστηκαν με τη νέα ηγεσία της Βενεζουέλας, η οποία -όπως είπε- διέταξε το κλείσιμο της συγκεκριμένης φυλακής και την απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων, ενώ αναμένονται και νέες αποφυλακίσεις.

«Αλεχάντρα, έχω τη χαρά να σου ανακοινώσω ότι ο θείος σου όχι μόνο έχει απελευθερωθεί, αλλά βρίσκεται εδώ απόψε», δήλωσε ο Τραμπ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μάρκες εισήλθε στην αίθουσα και αγκάλιασε τη συγκινημένη ανιψιά του, με τους παρευρισκόμενους να σηκώνονται όρθιοι και να χειροκροτούν.