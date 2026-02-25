Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,93%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.275,39 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,72%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 30,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,76%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+3,59%), της Optima Bank (+2,29%), της Elvalhalcor (+2,14%) και της Aktor (+2,06%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,90%), του ΟΤΕ (-0,28%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,22%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 24 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+8,55%) και Metlen (+3,59%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-7,76%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-1,71%).