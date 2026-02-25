Η Tarēsso Specialty Coffee Roasters έδωσε και φέτος δυναμικό παρών στην έκθεση HoReCa 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της σχέση με τους επαγγελματίες των κλάδων του τουρισμού και της μαζικής εστίασης, καθώς και τη διαρκή της δέσμευση στην κορυφαία ποιότητα και την καινοτομία στον specialty καφέ.

Με πρωταγωνιστές μοναδικά premium blends και single origins, από hand-picked και micro-roasted κόκκους καφέ, η Tarēsso υποδέχθηκε τους επισκέπτες στο περίπτερό της, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία καφέ που αναδεικνύει το ταξίδι του κόκκου από την χώρα προέλευσης έως το φλιτζάνι. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν καφέδες Cup of Excellence, καθώς και έναν single estate καφέ Best of Panama – Damarli Estate, με live roasting στο περίπτερο.

Παράλληλα, οι επισκέπτες, μέσω ενός VR experience, μπορούσαν να ταξιδέψουν στη γενέτειρα του καφέ, την Αιθιοπία, να περιηγηθούν στη ζούγκλα, να δουν από ‘κοντά’ τα αφρικανικά κρεβάτια όπου στεγνώνει ο καφές και να χορέψουν με τους αγρότες, βιώνοντας την ιεροτελεστία της συγκομιδής ως χαρά αλλά και ως πολιτισμική κουλτούρα των ανθρώπων που συλλέγουν τα κεράσια του καφέ.

Επιπλέον, οι επαγγελματίες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ολόκληρη τη γκάμα του κορυφαίου επαγγελματικού εξοπλισμού, τον οποίο η εταιρεία διαθέτει ως επίσημος αντιπρόσωπος και ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει άψογη εκχύλιση και σταθερή ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, πιστή στην υπόσχεσή της προς την κοινότητα των Barista, η Tarēsso ήταν υπερήφανος Coffee Provider των Coffee Championships 2026 by SCA Greece, απονέμοντας και τα βραβεία στους νικητές.

«Η έκθεση HoReCa αποτελεί μια πραγματική γιορτή του καφέ αλλά ταυτόχρονα και μια σημαντική ευκαιρία για εμάς να αναδείξουμε την τεχνογνωσία μας και την κορυφαία ποιότητα καφέ που προσφέρουμε, με έμφαση στη βιώσιμη καλλιέργεια και στη μοναδική διαδρομή που ακολουθεί κάθε κόκκος – από την χώρα προέλευσης, την Αιθιοπία, μέχρι το φλιτζάνι του καταναλωτή», ανέφερε ο Βασίλης Τάρταρης – Γενικός Διευθυντής της Tarēsso. Συνεχίζοντας τόνισε: «Στο πλαίσιο της έκθεσης είναι πάντα χαρά μας να συναντάμε και να συζητάμε με συνεργάτες από όλη την Ελλάδα για τις εξελίξεις του κλάδου καθώς και για το πώς μπορούμε να συμβάλουμε από κοινού στην περαιτέρω ανάπτυξή του στη χώρα μας».

Η παρουσία της Tarēsso στην HoReCa 2026 επιβεβαιώνει τη συνεχή της πορεία εξέλιξης, τη λειτουργική αριστεία και τη στρατηγική της δέσμευση στη βιωσιμότητα και την υψηλή ποιότητα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως σημείο αναφοράς στον ελληνικό χώρο του specialty coffee.