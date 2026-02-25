Η Φαίη Σκορδά αντέδρασε έντονα σε ζωντανή σύνδεση με τον καθηγητή, Δημήτρη Ξενάκη, όταν το τηλέφωνό του άρχισε να χτυπά στον αέρα και η ίδια κατάλαβε ότι τον αναζητούσαν από άλλη εκπομπή.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι θεωρεί αγενές και απρεπές να καλούν τον καθηγητή την ώρα που συμμετέχει σε τηλεοπτική εκπομπή.

«Επειδή χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνό σας και αυτό που συζητάμε είναι ένα δικό μας θέμα, σας παίρνουν και από άλλη εκπομπή; Μόνο αυτό πείτε μου. Δηλαδή πραγματικά! Αυτή τη στιγμή αγαπημένοι μου συνάδελφοι βλέπετε τον κύριο Ξενάκη να είναι σε εμάς στον αέρα. Δεν το κάνω ποτέ, εγώ θα πάρω μετά το τηλέφωνο, είναι αγένεια και απρέπεια όμως αυτό που κάνετε, αν συμβαίνει αυτό. Βγαίνει ένας καθηγητής πανεπιστημίου να μας μιλήσει και δεν μας αφήνετε να κάνουμε τη σύνδεση. Θέλετε να τον πάρετε να βγει σε εσάς; Χίλια συγγνώμη κύριε Ξενάκη», ξέσπασε η Φαίη Σκορδά στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno».

Δείτε το σημείο στο 00:48: