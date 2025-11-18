Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno», όπου αποκάλυψε ότι έκανε μια μικρή επέμβαση στο μάτι της.

«Περιμένοντας στην κλινική,για να κάνω την επεμβασούλα στο μάτι, σας έβλεπα λίγο. Παιδιά είμαστε ωραίοι. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να βλέπω τις εκπομπές, που ίσως είναι και κακό. Το έκανα χθες και μου άρεσε πολύ!», είπε η Φαίη Σκορδά στους συνεργάτες της.

«Έχω ένα θέμα με τα μάτια, έχω μια πάθηση. Έχω μιλήσει για αυτό, είναι αρκετά σοβαρό. Θέλει μια προσοχή και για αυτό φοράω σκληρούς φακούς επαφής. Την Κυριακή το βράδυ, πρήστηκε το μάτι από κάτω, συμβαίνει. Το πρωί ήταν πολύ χειρότερα. Δεν μπορούσα να βάλω φακούς και πονούσα πολύ. Εντάξει δεν ήταν κάτι σοβαρό. Μου είπαν ότι ήταν χαλάζιο από το στρες».