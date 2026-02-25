«Δεν συμφωνώ ότι διαλύεται η υγεία. Μπορώ να συμφωνήσω ότι αλλάζει στρατηγική η υγεία αλλά αυτό δεν σημαίνει διάλυση», είπε ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, εκφράζοντας τη διαφωνία του με όσους υποστηρίζουν ότι διαλύεται η δημόσια υγεία επί υπουργείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ανέφερε: «Δεν μπορεί να λέμε ότι διαλύεται η υγεία όταν έχουμε ανακαινίσεις κτιρίων, όταν έχουμε ενίσχυση, εργαστηρίων και προσλήψεις χωρίς απολύσεις».

Στη συνέχεια, για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σχολίασε: «Είναι δυνατόν να λένε τα κόμματα ότι ο υπουργός προκαλεί; Αλλά και να δεχθούμε ότι συμβαίνει, πρέπει εσύ να απαντήσεις στην πρόκληση και να βαράς; Πήγε να κάνει εγκαίνια στα ΤΕΠ, εγκαινιάζει δεν κλείνει. Αλλά θα μπορούσαμε να ακούσουμε κριτική αν είναι επαρκή. Η αντιπολίτευση πρέπει να αποδεικνύει ότι η ίδια είναι καλύτερη και όχι ότι είναι χειρότερος ο άλλος».

Αναφορικά με τις διαδικτυακές κόντρες που είχε τα τελευταία 24ωρα με τον Παύλο Πολάκη και την Έλενα Ακρίτα, ο Νίκος Καρανίκας είπε αρχικά για τον πρώην υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ότι «ο κ. Πολάκης ήταν ένα από τα καλύτερα υπουργικά άτομα στην κυβέρνηση Τσίπρα. Ό,τι διαφωνία υπάρχει είναι επί του πολιτικού. Έχει κάθε λόγο να ασκεί κριτική στη ΝΔ αλλά αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια όπως το να με συκοφαντήσει ότι πληρώνομαι από τον Άδωνι».

Για την Έλενα Ακρίτα, είπε πως «όλα τα χρόνια της ζωή μου ήμουν στην αριστερά κάνοντας αντιπολίτευση στην κυβέρνηση γιατί θεωρούσαμε ότι έκανε λίγα ή λιγότερα από όσα θέλαμε. Ποτέ όμως δεν έκατσα με το κόμμα να προπηλακίσουμε εκλεγμένο βουλευτή η υπουργό της κυβέρνησης, Την προπηλάκιση τη θεωρώ απαράδεκτο χαρακτηριστικό της αντιπολίτευσης. Το έζησα πολύ καλά ως κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να λέμε απαγορεύω στον υπουργό να πάει στον χώρο εργασίας».

Μιλώντας για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «είναι πλέον σε κατάσταση αποσύνθεσης και αυτό έχει ξεκινήσει μετά το πραξικόπημα ανατροπής του Κασσελάκη που ήταν εκλεγμένος δημοκρατικά με όρους μαζικότητας. Η αριστερά σήμερα για μένα είναι μια απογοήτευση, είναι ένας χώρος που παρακμάζει και αυτό αφορά και τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η αντιπολίτευση δεν είναι αξιόπιστη και δουλεύει προς όφελος Μητσοτάκη, βγάζει μια τοξικότητα που δεν βοηθάει».

Τέλος, σημείωσε ότι δεν θα πήγαινε στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ χαρακτήρισε τον Στέφανο Κασσελάκη ως «ενδιαφέρουσα περίπτωση».