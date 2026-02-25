Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ απηύθυνε την Τρίτη κάλεσμα σε Ιρανούς πολίτες που επιθυμούν να μοιραστούν απόρρητες πληροφορίες με την αμερικανική υπηρεσία. Με φόντο τις αυξανόμενες εντάσεις και το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ, η CIA δημοσίευσε λεπτομερείς οδηγίες στη γλώσσα φαρσί για το πώς μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί της «κάτω από το ραντάρ» της Τεχεράνης.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με τη μεγαλύτερη στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα έστρεψε την προσοχή του στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετά την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, πιέζει για μια νέα συμφωνία, την ώρα που νέες φοιτητικές κινητοποιήσεις αναστατώνουν τα πανεπιστήμια της Τεχεράνης.

Οι οδηγίες της CIA

«Γεια σας. Η CIA σάς ακούει και θέλει να βοηθήσει», αναφέρει το μήνυμα της υπηρεσίας, το οποίο συνοδεύεται από έναν πρακτικό οδηγό για ασφαλή ψηφιακή επικοινωνία.

سلام. سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) صدای شما را می‌شنود و می‌خواهد به شما کمک کند. در ادامه، راهنمایی لازم در مورد چگونگی برقراری تماس مجازی امن با ما ارائه شده است. pic.twitter.com/Dfq4zomz1n — CIA (@CIA) February 24, 2026

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις ιρανικές αρχές, η CIA προτείνει στους ενδιαφερόμενους συγκεκριμένα μέτρα προστασίας:

Χρήση VPN για την παράκαμψη της λογοκρισίας και της κρατικής παρακολούθησης.

Συσκευές μίας χρήσης, οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ταυτότητα του χρήστη.

Πλοήγηση μέσω Darknet, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία που εξασφαλίζουν πλήρη ανωνυμία.

Διαγραφή ιστορικού και χρήση ιδιωτικών browsers για την κάλυψη των ψηφιακών ιχνών.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η CIA επιχειρεί κάτι τέτοιο. Παρόμοιες εκστρατείες στρατολόγησης έχουν τρέξει, σύμφωνα με το Associated Press, σε γλώσσες όπως τα ρωσικά, τα κορεατικά και τα μανδαρινικά.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Υπηρεσίας, Τζον Ράτκλιφ, η αντίστοιχη περσινή καμπάνια στην Κίνα είχε τεράστια απήχηση, αποδεικνύοντας ότι πολλοί πολίτες αναζητούν διέξοδο για να αλλάξουν την κατάσταση στις χώρες τους.