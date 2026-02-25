Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου ξεκίνησαν οι περίπου 300 εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Εργασίας συμμετέχοντας στην απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Οι απεργοί αρχικά συγκεντρώθηκαν στις 10:00 το πρωί στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας.

Με τους εκπροσώπους πραγματοποίησε πριν από λίγο μια σύντομη συνάντηση ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, ενώ από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι ζήτησαν συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως η οποία ωστόσο δεν ήταν δυνατή.

Βασικό τους αίτημα είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισιτισμό και την εστίαση.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γιώργος Χατζόγλου, υπογράμμισε ότι «απαιτούμε την επαναφορά του ταμείου ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους στα προ μνημονίου επίπεδα, την επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετια, την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών».

Επιπλέον, ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, καθιέρωση 5ήμερου, 8ωρου και 40ωρου, καθώς και προσαύξηση για εργασία έκτης ημέρας, αντίστοιχη με όσα ισχύουν σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν χρήματα εγκαίρως ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους. «Αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος και για αυτό στηρίζουμε τα αιτήματα των εργαζομένων».

Ο Νίκος Πολάκης, πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων νομού Ηρακλείου, μιλώντας στο Orange Press Agency, δήλωσε: «Δίνουμε βροντερό “παρών” εδώ, στο υπουργείο Εργασίας, για να διαμαρτυρηθούμε για τις πολιτικές που πραγματικά εξαθλιώνουν τους εποχικούς εργαζόμενους. Δυστυχώς, το υπουργείο Εργασίας και η Πολιτεία κωφεύουν στα πάγια αιτήματα του κλάδου που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας».

Όπως εξηγεί, πάγιο αίτημά τους είναι «ότι πρέπει να γίνει επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας, ότι πρέπει να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα που πραγματικά εξαθλιώνει και κάνει κουμάντο στα δικά μας χρήματα, επαναφορά του εφάπαξ στην εικοσαετία, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Θέλουμε πραγματική στήριξη για τους εποχικούς εργαζόμενους αν θέλουμε να υπάρχει μέλλον για τον τουρισμό. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι που βάζουν πλάτη στον τουρισμό. Οι εργαζόμενοι που κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας εργάζονται με προσωπικές θυσίες και έχουν αυτή την αντιμετώπιση από την πολιτεία», τόνισε κλείνοντας.

Στο πλαίσιο της απεργίας, οι εργαζόμενοι διεκδικούν επίσης ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά των Βαρέων και Ανθυγιεινών, καθώς και την εφαρμογή του 7ωρου-5ήμερου-35ώρου χωρίς διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Παράλληλα, ζητούν τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, την κατάργηση της εργολαβικής απασχόλησης και τη λήψη μέτρων προστασίας από την εντατικοποίηση της δουλειάς, η οποία, όπως καταγγέλλουν, οδηγεί σε συνεχή εργατικά ατυχήματα.