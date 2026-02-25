Η διεξαγωγή των επτά αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στη Μασαχουσέτη παραμένει αβέβαιη, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Φόξμπορο αρνείται να καλύψει τα 7,8 εκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την πλήρη ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

«Η κάλυψη αυτών των εξόδων δεν είναι ευθύνη της πόλης», επισήμανε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μπιλ Γιούκνα, σύμφωνα με το Bloomberg. Η μη λήψη απόφασης θέτει την πόλη σε κίνδυνο απώλειας της άδειας από τη FIFA για τη διεξαγωγή επαγγελματικών αγώνων, με τελική προθεσμία τις 17 Μαρτίου για να καθοριστεί το μέλλον των αγώνων.

Μέχρι τότε, η πιθανότητα αλλαγής έδρας για τα επτά παιχνίδια παραμένει υψηλή, εκτός αν προκύψει κάποια νέα εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες.