Με σαφή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και εν μέσω αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, η Ουάσινγκτον προχωρά σε νέα κίνηση στήριξης του Ισραήλ, λίγες μόλις ώρες πριν από κρίσιμες διπλωματικές διεργασίες με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, το Ιράν ανεβάζει τους τόνους στο εσωτερικό, στέλνοντας δημόσια μηνύματα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν την Τρίτη στο Ισραήλ μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor, καθώς και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker, όπως ανέφεραν Αμερικανός αξιωματούχος και άτομο με άμεση γνώση της ανάπτυξης. Η αποστολή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με δεδομένα ιχνηλάτησης πτήσεων και οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει, πρόκειται για την πρώτη γνωστή ανάπτυξη μαχητικών F-22 αυτού του τύπου στο πλαίσιο της τρέχουσας κλιμάκωσης με την Τεχεράνη. Παρατηρητές αεροσκαφών κατέγραψαν σε βίντεο και φωτογραφίες περίπου δώδεκα F-22 να απογειώνονται από την προσωρινή τους βάση στη Βρετανία. Παράλληλα, εικόνες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν αεροσκάφη KC-135 Stratotanker να βρίσκονται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ.

Το KC-135 Stratotanker

Αργά το βράδυ της Τρίτης, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα F-22 κατευθύνονταν προς το Ισραήλ και ότι ορισμένα εξ αυτών είχαν ήδη φθάσει. Οι ίδιες πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, επικαλούμενες την ευαισθησία που περιβάλλει τις συγκεκριμένες στρατιωτικές κινήσεις.

Αν και τα μαχητικά δεν εμφανίστηκαν σε δημόσιους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων, πρακτική που ακολουθείται συχνά για επιχειρησιακά αεροσκάφη, υπήρχαν σαφείς ενδείξεις πορείας προς τη Μέση Ανατολή. Δεδομένα που ανέλυσαν οι New York Times δείχνουν ότι τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού, τα οποία απογειώθηκαν από τη Βρετανία μαζί με τα F-22, κινήθηκαν πάνω από τη Μεσόγειο το απόγευμα της Τρίτης.

Το F-22, το οποίο, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, «δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα γνωστό ή μελλοντικό μαχητικό αεροσκάφος», αποτελεί ένα από τα πλέον προηγμένα stealth μαχητικά παγκοσμίως, με δυνατότητα εμπλοκής στόχων τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος. Κατά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο, F-22 είχαν αναλάβει τη συνοδεία βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς που εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Το F-22

Μέρος των συγκεκριμένων αεροσκαφών είχε μετακινηθεί το προηγούμενο διάστημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Λέικενχιθ της Αγγλίας, σύμφωνα με επιβεβαιωμένα βίντεο, φωτογραφίες και δημόσια διαθέσιμα στοιχεία πτήσεων. Τα F-22 απογειώθηκαν από το Λέικενχιθ νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, συνοδευόμενα από αεροσκάφη ανεφοδιασμού που επιχειρούσαν από γειτονική βάση, ενώ ένα από τα μαχητικά επέστρεψε αργότερα την ίδια ημέρα.

Η συνολική αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή είναι ήδη εκτεταμένη και περιλαμβάνει δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων, καθώς και περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη που σταθμεύουν σε βάση στην Ιορδανία.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό καθεστώς εκπέμπει μηνύματα αντίστασης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ όσο και ενόψει των αυριανών συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη. Φωτογραφίες από τους δρόμους της Τεχεράνης, που κυκλοφόρησαν το πρωί της Τετάρτης, απεικονίζουν μεγάλες αφίσες με τη σημαία των ΗΠΑ και προειδοποιητικά συνθήματα κατά των Αμερικανών («αν σπείρεις τον άνεμο, θα θερίσεις θύελλες»), ενώ στους ίδιους χώρους είναι αναρτημένες τοιχογραφίες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του πρώην ηγέτη Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.