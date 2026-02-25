Το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο «Hotel Añaza», γνωστό ως «Ghost Hotel» στην Τενερίφη, πρόκειται να κατεδαφιστεί έπειτα από πάνω από μισό αιώνα εγκατάλειψης. Η κατεδάφιση αναμένεται να κοστίσει 2,3 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους, αφήνοντας τους σχεδόν 900 καταγεγραμμένους ιδιοκτήτες χωρίς επιστροφή στην επένδυσή τους.

Το 22 ορόφων κτίριο, που κατασκευάστηκε το 1973 και εγκαταλείφθηκε μόλις δύο χρόνια αργότερα, έχει καταστεί ένα από τα πιο διαβόητα εγκαταλελειμμένα μνημεία στις Κανάριες Νήσους, όχι μόνο για την τρομακτική όψη του, αλλά και για τους πέντε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εκεί.

Οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει μέτρα ασφαλείας ήδη από το 2016, συμπεριλαμβανομένου φράχτη ύψους 4 μέτρων και προειδοποιητικών πινακίδων με σημάνσεις σε πολλές γλώσσες. Παρά τα μέτρα, πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους, αφού μπήκαν παράνομα στο κτίριο έχοντας ως στόχο να εξερευνήσουν τι υπάρχει μέσα, περιλαμβανομένου ενός 13χρονου κοριτσιού τον Δεκέμβριο του 2025. Οι παραβάτες πλέον αντιμετωπίζουν πρόστιμα άνω των 500 ευρώ.

Η αρχική επένδυση προέβλεπε ξενοδοχείο 741 δωματίων, ωστόσο η κατασκευή προχώρησε χωρίς τις απαραίτητες άδειες και σε περιοχή που δεν ήταν κατάλληλη γεωμορφολογικά για ένα τόσο μεγάλο έργο. Ο κατασκευαστής εγκατέλειψε το έργο, αφήνοντας ένα 22 ορόφων κτίριο σε οικόπεδο 2.350 τ.μ., με συνολική επιφάνεια πάνω από 40.000 τ.μ.

Σε επίσημη ανακοίνωση του Provincial Boletín Oficial (BOP), επισημαίνεται ότι έχει εγκριθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση, επικαλούμενη «αποτυχία εκπλήρωσης της κοινωνικής λειτουργίας του ακινήτου». Η διαδικασία κατεδάφισης προγραμματίζεται μεταξύ 2026 και 2027, σε μια σύνθετη επιχείρηση λόγω της θέσης του κτιρίου πάνω στον γκρεμό και της παρουσίας επικίνδυνων υλικών, όπως αμίαντος, σύμφωνα με την DailyMail.