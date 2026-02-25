Δημοσιεύματα από την Αγγλία φέρνουν την Τσέλσι να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του διεθνούς μέσου του Ολυμπιακού, Χρήστου Μουζακίτη. Το όνομα του νεαρού χαφ παραμένει ψηλά στις λίστες αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με ομάδες από την Premier League και τη Serie A να παρακολουθούν στενά την πρόοδό του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Nicolò Schira και το «Tuttomercatoweb», στο «παιχνίδι» έχει μπει και η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε. Ωστόσο, τα τελευταία ρεπορτάζ από το Λονδίνο θέλουν την Τσέλσι να έχει περάσει στην… επίθεση, επιχειρώντας να αποκτήσει προβάδισμα απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Manchester United.

Ο δημοσιογράφος Simon Phillips αναφέρει πως οι «Μπλε» έχουν εντείνει το scouting γύρω από τον Μουζακίτη, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν μέσο με προοπτική να εξελιχθεί σε παίκτη κορυφαίου επιπέδου. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στην Αγγλία, καθώς τόσο η Παρί όσο και η Ρεάλ φέρονται να αξιολογούν την περίπτωσή του.

Η μεταγραφική φιλοσοφία της Τσέλσι τα τελευταία χρόνια βασίζεται στην επένδυση σε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές με προοπτική, επιλογή που έχει ήδη εφαρμοστεί σε περιπτώσεις όπως των Εστεβάο και Αντρέι Σάντος. Η διοίκηση υπό τον Τοντ Μπόελι επιμένει σε αυτό το μοντέλο, παρά τις φωνές που ζητούν άμεσες λύσεις με έμπειρα ονόματα.

Τη φετινή σεζόν ο Μουζακίτης μετρά 31 συμμετοχές και τρεις ασίστ, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Η αγοραστική του αξία εκτιμάται πλέον στα 25 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.