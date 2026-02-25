Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα ο 64χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο 25χρονων αδελφών με αναπηρία, καθώς και για βίαιη επίθεση στη μητέρα τους, στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος παραδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, χωρίς ωστόσο να δώσει έως τώρα λεπτομέρειες, δηλώνοντας πως όσα έχει να καταθέσει θα τα αναφέρει ενώπιον του ανακριτή.

Πώς έγινε η επίθεση

Όπως καταγγέλλει η μητέρα των δύο κοριτσιών, ο 64χρονος φέρεται να είχε αποκτήσει αντικλείδι του διαμερίσματος, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε αναλάβει να της κάνει μια εξυπηρέτηση. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να εισέλθει στο σπίτι, το πρωί του Σαββάτου, όταν η ίδια απουσίαζε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αρχικά επιτέθηκε σε μία από τις δύο 25χρονες και στη συνέχεια αποπειράθηκε να βιάσει τη δίδυμη αδελφή της, επίσης άτομο με αναπηρία.

Βίντεο ντοκουμέντο και επίθεση στη μητέρα

Οπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές αποτυπώνει καρέ καρέ τη δράση του κατηγορουμένου μετά το περιστατικό. Σε αυτό καταγράφεται η στιγμή που επιτίθεται με πρωτοφανή βιαιότητα στη μητέρα των κοριτσιών, όταν εκείνη τον απείλησε ότι θα καλέσει την αστυνομία.

Στα πλάνα φαίνεται να τη ρίχνει στο πάτωμα και να τη γρονθοκοπεί, προτού τραπεί σε φυγή από το διαμέρισμα. Η μητέρα κάλεσε αμέσως την αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ – όπως η ίδια δήλωσε – προσπάθησε να τον αποτρέψει χρησιμοποιώντας αντικείμενα που βρήκε μπροστά της.

«Προσπαθούσα να προστατεύσω τα παιδιά μου»

Σε δηλώσεις της, η μητέρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι, τονίζοντας ότι προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμη και να προστατεύσει τα παιδιά της, διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον κατηγορούμενο.

Όπως ανέφερε, ο 64χρονος έκανε μικροεξυπηρετήσεις σε άτομα που ζούσαν μόνα τους στην περιοχή και δεν υπήρχε καμία προσωπική ή φιλική σχέση μεταξύ τους.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για όλες τις πτυχές της υπόθεσης.