Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην κοπή της πίτας στην Τοπική Οργάνωση Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε ότι ενδεχομένως έχουν ξεφύγει μερικές φορές κάποια στελέχη, ωστόσο αυτό έγινε, επειδή υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Μην σας στεναχωρούν καμιά φορά αν λένε ότι ξεφεύγουμε. Και σε εμένα το έχουν πει ουκ ολίγες φορές. Και πιθανόν να έχουμε ξεφύγει και καμία φορά. Θέλω να πω ότι ναι, μπορεί, άμα μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο, θα σου φύγει και κανένας πόντος. Μάλλον για να σας το πω λίγο ανάποδα. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να ξεφύγει κανένας πόντος, δεν μιλάνε και καθόλου».