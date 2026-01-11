Σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) ζητά άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές.

Όπως επισημαίνει, με αφορμή την αυριανή έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, η φετινή εμπορική σεζόν δεν εξελίχθηκε θετικά, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις των περιφερειακών αγορών, καθιστώντας τις εκπτώσεις την «τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων».

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

Η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων!

Η σεζόν δεν πήγε καλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές αγορές.

Οι εκπτώσεις θα είναι μεγάλες, ίσως και πάνω από 50%, και πραγματικές!

Οι καταναλωτές πρέπει να το εκμεταλλευτούν.

Τα καταστήματα πρέπει να ανανεωθούν.

Πρέπει να προτιμηθούν τα καταστήματα των περιφερειακών αγορών που κρατούν ζωντανές τις πόλεις όλο τον χρόνο!

Το εργαλείο ρευστοποίησης κινδυνεύει!

Οι εκπτώσεις διαρκώς αποδυναμώνονται. Ο θεσμός υπονομεύεται.

Το 2022, με το νόμο 4965, απελευθερώθηκαν οι προσφορές. Όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει, στην αγορά. Ένα άναρχο περιβάλλον διαρκών εκπτώσεων και προσφορών, το οποίο αποδυναμώνει τον θεσμό των εκπτώσεων!

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επανειλημμένα έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό, αλλά έως τώρα δεν έχει συναντηθεί μαζί του!

Υπάρχει πρόταση χωρίς δημοσιονομικό κόστος: αλλαγή του θεσμικού πλαισίου!

Περιορισμός των προσφορών σε δύο ανά σεζόν ανά επιχείρηση:

μία στη μέση της σεζόν και μία στο τέλος των εκπτώσεων.

Συντεταγμένο τριήμερο προσφορών στο τέλος Νοεμβρίου (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή), ώστε να περιοριστεί η Black Friday στο τριήμερο και να μη διαρκεί δυόμισι μήνες.

ΑΠΟΛΥΤΟΣ και διαρκής έλεγχος στο διαδίκτυο για τυχόν προσφορές, αφού αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.

Δεν θέλουμε να χάσουμε το εργαλείο ρευστοποίησης των αποθεμάτων: ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ!

Όταν όλα είναι σε προσφορά όλο τον χρόνο, δεν υπάρχει έκπτωση και ο καταναλωτής βρίσκεται σε μόνιμη σύγχυση!

Τίποτα δεν έχει αξία!

Ζητάμε κανόνες για να επιβιώσει και να μη λεηλατηθεί η αγορά!

Κανόνες σημαίνει διαφάνεια και προστασία του καταναλωτή.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχονται επίθεση από πανίσχυρους παίκτες της αγοράς, τόσο με φυσικά καταστήματα όσο και με τις πλατφόρμες που κυριαρχούν!

Θέλουμε την Πολιτεία σύμμαχο και όχι θεατή!!!

ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ!!!