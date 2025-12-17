Η αγορά επαγγελματικών ακινήτων εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ανθεκτικούς και δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες και τις πιέσεις που συνεχίζονται στο επενδυτικό περιβάλλον.

Η ζήτηση για σύγχρονους γραφειακούς χώρους και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών παραμένει έντονη, ενισχυμένη από τη στροφή των επιχειρήσεων προς αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις και τη σταθερή ροή επενδυτικού ενδιαφέροντος. Έτσι, το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρίσκει τον κλάδο σε συνεχή άνοδο, καθώς οι τιμές και τα ενοίκια συνεχίζουν την ανοδική τροχιά που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Γραφεία: Συγκρατημένη αλλά σταθερή αύξηση στις τιμές

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποτυπώνουν ότι κατά το α’ εξάμηνο του 2025 οι ονομαστικές τιμές για γραφεία υψηλών προδιαγραφών ενισχύθηκαν κατά 0,5% σε επίπεδο χώρας σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η Αττική κατέγραψε αύξηση 0,9%, ενώ η Θεσσαλονίκη εμφάνισε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική με άνοδο 1,7%. Αντίθετα, στις υπόλοιπες περιοχές καταγράφεται μικρή κάμψη 0,3%.

Σε ετήσια βάση, το 2024 έκλεισε με μέσο ρυθμό αύξησης 5% πανελλαδικά. Η Αθήνα ξεχώρισε με άνοδο 7,2%, ακολουθούμενη από τη Θεσσαλονίκη με 6,3%, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο ρυθμός ήταν ηπιότερος, στο 1,9%.

Στο κομμάτι των μισθωμάτων, το α’ εξάμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση 0,3%. Τα αναθεωρημένα στοιχεία δείχνουν ότι μέσα στο 2024 τα ενοίκια είχαν ήδη κινηθεί ανοδικά κατά 0,5% στο πρώτο εξάμηνο και κατά 1,1% στο δεύτερο. Συνολικά για το 2024, η μέση ετήσια άνοδος διαμορφώθηκε στο 1,6% για όλη τη χώρα και στο 4,7% για την Αθήνα.

Καταστήματα: Ισχυρότερη άνοδος σε τιμές και ενοίκια

Οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών παρουσίασαν ακόμα εντονότερη δυναμική. Το πρώτο μισό του 2025 κατέγραψε άνοδο 1,1% σε επίπεδο χώρας. Η Αττική σημείωσε αύξηση 1,5%, η Θεσσαλονίκη 2%, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα κινήθηκε με πιο ήπιους ρυθμούς (+0,2%). Το 2024, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα δεδομένα, οι τιμές των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 8,8% πανελλαδικά. Στην Αθήνα η άνοδος έφτασε το 10,4%, στη Θεσσαλονίκη το 6,8% και στην υπόλοιπη Ελλάδα το 6,6%.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα μισθώματα: για το α’ εξάμηνο του 2025 η αύξηση ήταν 0,4%. Στο 2024, τα ενοίκια είχαν αυξηθεί κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο και κατά 2,1% στο δεύτερο, με αποτέλεσμα ο συνολικός ετήσιος ρυθμός μεταβολής να ανέλθει στο 6,7% πανελλαδικά και στο 6,2% στην Αθήνα.

Η Ερμού ανάμεσα στους ακριβότερους δρόμους του πλανήτη

Η οδός Ερμού συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στη διεθνή αγορά λιανικής. Σύμφωνα με τη νέα κατάταξη της Cushman & Wakefield, ανέβηκε φέτος κατά μία θέση και κατατάσσεται πλέον στη 15η θέση παγκοσμίως μεταξύ των ακριβότερων εμπορικών δρόμων. Η αναρρίχηση αυτή συνδέεται με την αύξηση 7% που κατέγραψαν τα ενοίκια μέσα στο τελευταίο έτος, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή εμπορικότητα της περιοχής.