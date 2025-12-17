Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 17η αγωνιστική της Euroleague και ο Κώστας Σλούκας είναι κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι τον Ρισόν Χολμς.

Ο αρχηγός των «πράσινων» ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο λίγο πριν το τέλος του εκτός έδρας αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανησυχία. Τελικά, όμως, όλα είναι καλά, όπως είπε και ο προπονητής στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τους Ισραηλινούς.

«Είναι καλά, δεν ήταν κάτι σοβαρό και αύριο θα παίξει κανονικά», ήταν τα λόγια του Αταμάν, ο οποίος έχει πλέον ξανά στη διάθεσή του και τον Χολμς, αν και δεν είναι σίγουρο ότι θα τον χρησιμοποιήσει κόντρα στη Χάποελ καθώς έμεινε μεγάλο διάστημα εκτός δράσης.

«Είναι υγιής τώρα, δεν έχει παίξει για 6-7 εβδομάδες, θα δούμε αν είναι στο ρόστερ αύριο και πόσα λεπτά μπορεί να παίξει. Είναι δύσκολο παιχνίδι, θα πρέπει να παίξει περισσότερα παιχνίδια», είπε για τον Αμερικανό σέντερ ο προπονητής του Παναθηναϊκού.