Η Pulse πραγματοποίησε νέα μεγάλη δημοσκόπηση για τον ΣΚΑΪ, με τις απαντήσεις των πολιτών να βγάζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Πιο αναλυτικά, η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 23,5%, το ΠΑΣΟΚ 11% και η Πλεύση Ελευθερίας 9%.

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 23,5%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Πλεύση Ελευθερίας: 9%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

ΜέΡΑ 25: 2,5%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Επίσης, στο ερώτημα για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει κόμμα, οι πολίτες απάντησαν πως το αντιμετωπίζουν ως εξής:

11% θετικά

10% με ενδιαφέρον

12% ουδέτερα

24% αδιάφορα

37% αρνητικά

6% δεν ξέρω/δεν απαντώ

Ακόμη, στην ερώτηση για τυχόν νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απάντησαν ότι αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο:

5% θετικά

9% με ενδιαφέρον

14% ουδέτερα

30% αδιάφορα

35 αρνητικά

7% δεν ξέρω/δεν απαντώ