Νέο νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να φέρει ριζικές αλλαγές στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών ετοιμάζεται να καταθέσει η κυβέρνηση τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Το σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο μέτρων που θα καλύπτει κάθε μορφή τζόγου, τόσο επίγειου όσο και διαδικτυακού, με στόχο τον περιορισμό της παράνομης δραστηριότητας και την ενίσχυση της προστασίας των παικτών.

Τα στοιχεία που καθιστούν επιτακτική αυτή την κίνηση είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα έχει αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις, με τον συνολικό τζίρο να ξεπερνά τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότεροι από 900.000 πολίτες συμμετείχαν πέρυσι σε παράνομα τυχερά παίγνια, είτε μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, είτε σε παράνομα καζίνο και λέσχες. Σοκαριστικά είναι επίσης τα δεδομένα που δείχνουν ότι περίπου ένας στους τρεις από αυτούς τους παίκτες ήταν μόλις 16 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει τη διάσταση του προβλήματος στους ανήλικους.

Η ανάπτυξη του παράνομου τζόγου, κυρίως στον διαδικτυακό χώρο, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες εποπτείας, δημιουργώντας μια γκρίζα ζώνη όπου οι συμμετέχοντες εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους. Από τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που κινούνται στον παράνομο τζόγο, περίπου 500 εκατομμύρια θα μπορούσαν να είχαν καταλήξει στα δημόσια ταμεία, αλλά αντ’ αυτού χάνονται σε μια ανεξέλεγκτη «μαύρη τρύπα», στην οποία εμπλέκονται ανήλικοι, εθισμένοι και παράνομοι παίκτες.

Το νέο νομοσχέδιο, λοιπόν, αναμένεται να εισαγάγει αυστηρές διαδικασίες για το κλείσιμο παράνομων καταστημάτων και την αφαίρεση αδειών λειτουργίας, καθώς και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο της αγοράς. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα Internet cafe, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται ως βιτρίνα για παράνομα καζίνο, αλλά και σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπου η «blacklist» της ΕΕΕΠ μετρά πάνω από 11.000 παράνομους ιστότοπους. Παρά αυτά τα μέτρα, όμως, η ψηφιακή διάσταση του προβλήματος πολλαπλασιάζεται, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή των νέων κανόνων.

Η στρατηγική της ΕΕΕΠ θέτει δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά στον περιορισμό της παράνομης δραστηριότητας και την τήρηση της νομιμότητας στην αγορά. Ο δεύτερος αφορά την προώθηση του «υπεύθυνου παιχνιδιού» και την καταπολέμηση του εθισμού, με έμφαση στην προστασία των ανήλικων και των πιο ευάλωτων παικτών. Η εφαρμογή των νέων μέτρων αναμένεται να περιορίσει την ανοχή απέναντι στη «μαύρη βιομηχανία», η οποία λειτουργεί για χρόνια σχεδόν ανεξέλεγκτα, δημιουργώντας συνθήκες ανομίας και οικονομικής εκμετάλλευσης.

Όπως σημειώνουν οι γνωρίζοντες, η θεσμοθέτηση ενός αυστηρού και ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχου θεωρείται κρίσιμη, καθώς μέχρι σήμερα η αγορά των τυχερών παιχνιδιών λειτουργούσε συχνά σε ημίμετρα και αδιόρατες παραβατικές δραστηριότητες πίσω από κλειστές πόρτες και προσωρινά αδειοδοτημένα καταστήματα. Η εφαρμογή των νέων διατάξεων θα επιτρέψει στους ενήλικες παίκτες να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια με ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα προστατεύει τους ανήλικους και όσους διατρέχουν κίνδυνο εθισμού. Υπογραμμίζουν δε ότι για πρώτη φορά το κράτος επιδιώκει να αντιμετωπίσει συνολικά τη «μαύρη αγορά» και να θέσει όρια στον τρόπο που λειτουργεί η βιομηχανία του παράνομου παιχνιδιού.