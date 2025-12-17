Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Την Τρίτη (16/12) έγινε γνωστό ότι οι «ασπρόμαυροι» είναι πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με τον 32χρονο Σουηδό επιθετικό και μία μέρα μετά οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την αποχώρησή του, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μετά από ένα εξάμηνο δανεισμό στον Λεβαδειακό, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό.

Κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του», ανέφερε η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.