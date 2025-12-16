Μία από τις θέσεις στις οποίες θέλει να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είναι αυτή του επιθετικού και είναι κοντά στην απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Από την ημέρα που ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος τα ρεπορτάζ έλεγαν πως οι «ασπρόμαυροι» θα αποκτήσουν τουλάχιστον έναν επιθετικό στη χειμερινή και ήδη είναι πολύ κοντά στον 32χρονο Σουηδό, το συμβόλαιο του οποίου με τους «πράσινους» ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Γερεμέγεφ έχουν προχωρήσει πολύ και οι δύο πλευρές πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην τελική συμφωνία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την απόκτηση του.

Ο υψηλόσωμος Σουηδός φορ μετράει ένα γκολ σε 9 εμφανίσεις φέτος με τον Παναθηναϊκό και 16 (συν μία ασίστ) σε 60 συνολικά, με το ενδεχόμενο απόκτησης κι άλλου επιθετικού να είναι ανοιχτό και ειδικά αν αποχωρήσει ο Τσάλοφ, για τον οποίο τα ρωσικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως υπάρχει ενδιαφέρον από τις ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.