Στην καρδιά της Βαυαρίας, υπάρχει μια μικρή πόλη που με μια πρώτη ματιά, μοιάζει να είναι ένα τυπικό μέρος της γερμανικής επαρχίας. Όμως, το Nördlingen, μόνο τυπικό δεν είναι και σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο, αφού η ξεχωριστή ιδιαιτερότητά του έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του, το Χόλιγουντ να το επιλέξει για φυσικό σκηνικό σε ταινίες και οι τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο να στρέφουν τα βλέμματά τους στο διαμαντένιο αυτό μέρος.

Στην κυριολεξία θα λέγαμε «διαμαντένιο», αφού στο Nördlingen στα τείχη και τα κτίρια υπάρχουν ενσωματωμένα εκατομμύρια διαμάντια! Η πόλη είναι χτισμένη κατά μήκος του εμβληματικού Romantic Road της Γερμανίας, σε ένα υπέροχο και ρομαντικό σκηνικό που η ιδιαιτερότητά του το κάνει ακόμη πιο συναρπαστικό, αφού συνολικά 72.000 τόνοι διαμαντιών είναι κρυμμένοι στα θεμέλια των κτιρίων και των τειχών του, τα οποία ωστόσο δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Τώρα για το πώς βρέθηκαν σε αυτά, η ιστορία είναι εξίσου απίστευτη.

Οι κάτοικοι του Nördlingen δεν είχαν ιδέα για τα διαμάντια, μέχρι τη δεκαετία του 1960. Τότε αποκαλύφθηκε ότι ένα περίεργο φαινόμενο έλαβε χώρα εκατομμύρια χρόνια πριν, με έναν μικρό αστεροειδή να πλήττει τη συγκεκριμένη περιοχή της Βαυαρίας. Ο αστεροειδής άφησε πίσω του έναν κρατήρα 9 μιλίων -όση και η έκταση της πόλης– καθώς και έναν σουεβίτη, δηλαδή βράχο που απαρτίζεται από διαμάντια, κρύσταλλα, γυαλί και άλλα συντρίμμια. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η μεγάλη ταχύτητα της σύγκρουσης του αστεροειδούς με τη γη ήταν εκείνη που σχημάτισε τους πολύτιμους λίθους.

Όταν οι έποικοι έφτασαν στην περιοχή εκατομμύρια χρόνια αργότερα, το 898 μ.Χ., δεν είχαν ιδέα ότι έχτιζαν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους σε έναν τόπο που είχε την υψηλότερη συγκέντρωση διαμαντιών από οποιοδήποτε άλλο μέρος στη Γη. Εξάλλου, τα διαμάντια ήταν διάσπαρτα σε όλη την περιοχή και ήταν πολύ μικρά για να είναι ορατά με γυμνό μάτι. Για χρόνια, οι ντόπιοι του Nördlingen υπέθεταν ότι η καταγωγή του κρατήρα ήταν ηφαιστειακή. Μόνο τη δεκαετία του 1960 επιβεβαιώθηκε ότι προήλθε από έναν αστεροειδή. Χωρίς να γνωρίζουν περισσότερα, οι κάτοικοι της πόλης χρησιμοποίησαν τον σουεβίτη ως οικοδομικό υλικό για την κατασκευή των σπιτιών και των κτιρίων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πολλά από τα διάσημα κτίρια του Nördlingen -συμπεριλαμβανομένης της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου η αξία της οποίας μεταφράζεται σε 5.000 καράτια- να έχουν υψηλή αξία σε καράτια. Μάλιστα, λόγω της ομοιότητας του εδάφους με την επιφάνεια της Σελήνης, αστροναύτες των αποστολών Apollo 14 και 17 εκπαιδεύτηκαν εδώ τη δεκαετία του 1970, ενώ χρησιμοποιήθηκε για τα εναέρια πλάνα στο τέλος της ταινίας «Ο Γουίλι Γουόνκα και το Εργοστάσιο Σοκολάτας».