Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ασκεί «πιέσεις» στις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να εγκαταλείψουν την ιδέα χρησιμοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να στηρίξουν την Ουκρανία.

«Ήδη, επτά χώρες δεν στηρίζουν δημοσίως αυτήν την ιδέα», είπε ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πάει στις Βρυξέλλες για να πείσει τους Ευρωπαίους, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ που θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη, να χρησιμοποιήσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, πρόσθεσε.